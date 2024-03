«Hace un par de días realizamos una visita. Obtuvimos el apoyo del FReJuPa y de la UCR, no así del PRO y de Comunidad Organizada. No se pronunciaron contra la venta en forma rotunda, pero creo que están de acuerdo con las políticas libertarias que atenta contra las instituciones señeras de nuestro país», dijo el secretario general de la Asociación Bancaria, Raúl Ibañez.

En relación al anuncio de privatización del Banco Nación, Ibañez explicó que «todavía no hay nada. Pero sí menciona en el DNU y en el proyecto de ley ‘Ómnibus’ que el Banco Nación, y el BICE y todas las 41 empresas estatales deben ser privatizadas», afirmó.

Ibañez dijo que están realizando una campaña de recolección similar a la de los años ’90 cuando ser anunció la privatización del Banco Nación. Se realiza en todo el país, donde el BN tiene delegaciones.

El dirigente gremial dijo que «internamente no hubo ninguna movida. Los compañeros y compañeras que están por jubilarse, siguen en ese proceso». Explicó que la finalización de los contratos no se utilizan como herramienta de achique sino que se utiliza como forma de incorporación de personal: si cumplen con las expectativas se incorporan y sino , no se les renueva el contrato.

F:ElDiarioDeLaPampa