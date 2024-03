Al ser consultado si el escrito estaba dirigido a Villarruel por avalar el tratamiento del DNU, Adorni fue contundente: “Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura del comunicado. Era un comunicado muy firme pero dedicado a toda la clase política, fue contra la casta política. Desconocemos por qué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con un mensaje a la vicepresidente de la Nación”.

En ese sentido, Adorni apuntó contra la prensa y sostuvo que “efectivamente mostraban una mala lectura del comunicado”.

“No hay ningún tipo ni de interna, ni de pelea ni de ninguna otra cuestión que tenga que ver con un enfrentamiento con la Vicepresidente. Muy por el contrario, somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado. Efectivamente el comunicado fue contra la casta política como lo ha sido siempre”, expresó el vocero en conferencia de prensa.

“Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema entre el presidente Milei y la vicepresidente Villarruel. Se los puedo garantizar, no hay ningún tipo de problema”, reiteró con firmeza.

En cuanto a las declaraciones del recién sumado a La Libertad Avanza, José Luis Espert, Adorni volvió a hacer hincapié en lo que transmitieron los medios sobre el tema: «Tal como interpretaron mal el comunicado, acusándonos de haberlo dirigido a la doctora Villarruel, efectivamente Espert por ahí no tenía el conocimiento fino, como le pasa a muchos, que ven la tele o leen el diario y, ante una mala lectura del periodista, probablemente siguió esa línea. No deja de ser una opinión de él”.

Al respecto de la votación que se llevará a cabo en el Senado, Adorni sostuvo: “Quedará en la conciencia de cada senador votar a favor o en contra de otorgarle más libertad a los argentinos o cargar con la responsabilidad de ser los primeros representantes del Senado en votar en contra de un DNU en toda la historia”.

Destacó que, gracias al DNU vigente que dictó el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre, “se derogó la nefasta Ley de Alquileres, lo que promovió la oferta, se implementó la política de cielos abiertos permitiendo la creación de nuevas rutas aéreas, los trabajadores recuperaron la autonomía para decidir qué hacer con cerca del 9% de su salario en virtud de poder tener la libertad de acceder a la prepaga u obra social que elijan”.