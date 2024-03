Luck Ra, el artista más escuchado en Spotify durante el verano 2024 en Argentina, comenzó el año con la potencia que lo caracteriza multiplicando los millones de seguidores que día a día se suman a este torbellino musical que no para.

“Hola perdida”, uno de los primeros cortes de su nuevo álbum “Que nos falte todo” se encuentra puesto número uno en el top 50 de Spotify Argentina desde el 19 de enero, cumpliendo más de un mes en esa posición. En cada fiesta, cada celebración, cada encuentro de amigos y familia hoy suena Luck Ra. El joven músico argentino viene calando profundo en la gente con su talento, carisma, y personalidad tan genuina y cautivante. Rodeado de reconocimientos altamente merecidos, ha logrado posicionarse como uno de los referentes musicales del momento con cada uno de sus temas que inmediatamente son un éxito y escalan en todas las plataformas.

Luego de una gran convocatoria en la ciudad de Buenos Aires con dos fechas agotadas en el Estadio Luna Park para el 2 y 3 de marzo, y con el reciente anuncio de una gran fecha en la carrera de Luck Ra el 17 de mayo en el Movistar Arena se presenta “El baile del año tour” con una gira nacional que incluye a Eduardo Castex para el próximo 29 de marzo y de manera exclusiva para toda La Pampa.

Luck Ra se ubicó en el primer puesto de los discos debut más escuchados a nivel global de Spotify con “Que nos falte todo” y ya conquistó el galardón de Triple Platino con más de 1,5 billones de escuchas en plataformas digitales y dominando todos los rankings.

Grabado en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, este trabajo pone de relieve todo el poder de fuego de las canciones del artista que está renovando el cuarteto, al tiempo en que el público presente se deja arengar por la música. Y transforma a este momento, que a partir de ahora será eterno, en un verdadero baile. Ahí están el fernet, el agite, las rondas, la morocha, la diversión sin límites y hasta la resaca de algún amor que ya se fue pero no deja de doler.

La misión de este proyecto era montar «un show de cuarteto de verdad» y vaya que se logró. Con esta puesta se cristaliza el gran momento que está atravesando Luck Ra, quien aprovechó esta oportunidad para expandir su universo musical. Así, la salida del álbum completo revela sorpresas, novedades y más colaboraciones: están Euge Quevedo (para redoblar la fuerza cuartetera en «Ojalá»), The La Planta (y una pátina cumbiera en «Sé que vas a doler»), La K’onga (reeditan sociedad para «Te fuiste de mi vida»), Rusherking (en «Quiero creer», donde también participa La T y La M) y BM, con el que refresca el hitazo «La morocha» a través de una contagiosa versión.

Con este disco, además, Luck Ra continúa con la noble tradición del cuarteto de generar registros en directo. Sin querer queriendo, el joven artista cordobés sigue la flecha de sus coterráneos Rodrigo y La Mona, quienes en su legado tienen más de un álbum dorado que se destaca por ese condimento especial que representa el calor de su público como testigo y coprotagonista.

“‘Que nos falte todo’ es una invitación para festejar, un pasaje por la experiencia mediante canciones que van desde la pérdida hacia lo que se tiene, desde lo que se tiene hacia lo que no está más“, es cómo se resume el concepto del disco. Algo que, en pocas palabras y con una vibra contagiosa, ya había adelantado en el tema con Abel Pintos: “Que me falte todo y no tenga nada / y que estemos juntos a la madrugada“.

“Este álbum es un pedido a la vida para que no se lleve lo más importante: los amigos, la música, un baile, la morocha. Porque, aunque a veces las cosas no estén del todo bien, sabemos que en la vida hay cosas que siempre nos van a iluminar. Que nos falte todo menos bailar con amigos, tomarse un fernet, contar con alguien más para seguir hasta que salga el sol. Al fin y al cabo, eso es lo que importa: lo demás, es nada“, asegura Luck Ra.