Los gobernadores patagónicos se este jueves en Puerto Madryn para fortalecer la unidad regional y definir posicionamientos comunes para plantear al Gobierno nacional. También, comenzarán a delinear la conformación de una Agencia de Desarrollo Patagónico, que tendrá como objetivo dar autonomía energética a las provincias del sur.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto participa del encuentro, al que denominó «Patagonia unida», en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).

«En esta jornada de trabajo en Puerto Madryn, los gobernadores patagónicos nos dimos cita para estrechar lazos y aunar criterios para el desarrollo de nuestra querida región y el progreso de sus comunidades», publicó Ziliottto junto a una foto con sus pares patagónicos.

«Vamos a defender nuestros recursos y potencialidades, en pos de una Argentina más equilibrada y descentralizada», completó el mandatario pampeano.

La agenda dio inicio a las 10 con la inauguración del encuentro y a las 11 comenzó la reunión entre los gobernadores, que finalizó a las 15:30 con la firma de la «Declaración de Puerto Madryn».

El encuentro de los patagónicos fue convocado en el hotel Rayentray, un complejo de cuatro estrellas ubicado sobre la costanera de la ciudad. Allí estuvieron Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), además del anfitrión Ignacio Torres (Chubut).

A las 16.30, los mandatarios convocaron a una conferencia de prensa donde dieron a conocer el contenido de la declaración.

Fue leída por el gobernador Melella, y allí advierten que «el documento no es en favor de nadie y no es en contra de nadie. Es un documento que tiene que ver con el futuro y la esperanza. Todo nuestro trabajo tiene que ver con el bien común de nuestra gente».

El documento, firmado por los seis representantes de la región, hace un pormenorizado análisis de los recursos aportados por parte de la Patagonia al país y advierte sobre el plan económico de Milei. «El ajuste fiscal no garantiza por si solo ningún desarrollo», insiste. Pidieron que si el Gobierno avanza con estas medidas, estas sean acompañadas con acciones que compensen la redistribución de recursos.

«Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no sean impuestos ni estén precedidos de condicionamientos. Pero debe conocerse la importancia de avanzar en consensos en conocimiento de acuerdos preexistentes», afirma en referencia a la convocatoria del Pacto de Mayo.

«Vamos a defender a nuestras provincias en el atropellamiento de sus autonomías y sus recursos», ratifica.

Tras ello, Ignacio Torres tomó la palabra y detalló que el encuentro de mandatarios apuntó a avanzar en una «discusión de refundar la concepción y los valores de un país federal». Además, celebró que comience a darse esa discusión que es «más profunda que el mero debate por la coparticipación» y anticipó que las obras públicas inconclusas el Gobierno serán retomadas por las provincias.

«Argentina para salir adelante tiene que mirar al sur, y al mal llamado interior», sentenció.

El siguiente en hablar fue Sergio Ziliotto: «Cuando hablamos de desarrollo y hablamos de recursos, entonces es bienvenida la discusión para redefinir el federalismo fiscal. Si nos plantean discutir la redistribución de los recursos, vamos a insistir que no queremos algo de otros, sino que tenemos responsabilidades por cumplir», dijo el gobernador pampeano.

«Claramente hemos tenido una agenda de desarrollo. A la Argentina la sacamos adelante a partir de un desarrollo armónico; crecimiento con inclusión. Estamos viendo cómo potenciamos esos activos que tenemos en la región patagónica», destacó Ziliotto.

También dijo que «bienvenido el debate sobre el federalismo fiscal, entender qué significan estas dos palabras: desarrollo en cada rincón de la Argentina; igualdad de oportunidades. Debemos discutir distribución de recursos y distribución de responsabilidades. Nosotros no queremos recursos que pertenecen a otro».

«Uno de los poderes delegados al Gobierno nacional era la de administración de los recursos y a partir de ahí hacer una distribución. La ley de coparticipación plantea un 58% para las provincias y el 42% para Nación. Queremos recuperar lo que nos pertenece. Queremos un Estado federal con provincias fuertes», remarcó el pampeano.

Weretilneck, por su parte, agradeció la convocatoria y lanzó duras declaraciones hacia el Gobierno de Javier Milei. «Somos seis gobernadores de distintos partidos políticos. Pero a pesar de eso, algo nos supera: velar por nuestra gente y nuestro pueblo», comenzó diciendo el rionegrino

«Creo que hay mucho de identidad, tenemos identidad de región. A nosotros no nos fuerza nada sentirnos patagónicos. Entonces lo que estamos gestando, a partir de Villa La Angostura y lo que paso con el pueblo de Chubut, es algo natural. No es nada en contra de …, sino en defensa de nosotros mismos», agregó en referencia al accionar del bloque patagónico frente el «avasallamiento» del Gobierno de Milei.

«El documento habla de la importancia de la Patagonia para el país. No tenemos animo separatista, ni de conflicto, pero el gobierno debe entender que no hay Argentina sin Patagonia. Mandamos nuestro petróleo pero después tenemos que pagar mucho mas caro. Esta unidad de hoy tiene que ver con ser respetados y que no nos echen la culpa de los males del país», añadió.

«No me gustan la estafas mediáticas y hoy lo estamos siendo. Se nos acusa de ser despilfarradores y de los males del país. Parece que los males del país son responsabilidad de los gobernadores», apunto Weretilneck.

«No nos pueden estafar diciendo que somos responsables. Pero es importante dar el debate, tenemos que ser claros y contundentes, por nuestra historia, por respeto a nuestro pueblo», remarcó.

Finalmente, ante una consulta puntual, el gobernador de Río Negro ratificó que ninguno de los mandatarios patagónicos «está de acuerdo en que vuelva el impuesto a las Ganancias».

El documento.

El texto completo de la «Declaración de Puerto Madryn» firmada por los gobernadores, es el siguiente.

«La reforma constitucional de 1994 concibió un nuevo actor en la Federación Argentina: las regiones. El artículo 124 de la Constitución, habilita a que las provincias acuerden la creación de Regiones para el desarrollo económico y comercial. La Patagonia fue la primera creada en ese marco constitucional mediante el tratado de Santa Rosa, La Pampa. Los estados miembros han tomado la decisión de relanzar y dar mayor vigor a ese acuerdo.

La Patagonia aporta a la economía nacional el 98 por ciento del gas, el 87 por ciento del petróleo, el 71 por ciento de la energía eólico y el 27 por ciento de la energía hidroeléctrica. (…) La región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una infraestructura acorde. El ajuste fiscal por sí sólo no garantiza ningún desarrollo. (…) Si la Nación no invierte en desarrollo, debe proponer un nuevo esquema de coparticipación federal.

Las Provincias del Sur resuelven asumir en plenitud las potestades reconocidas en la Constitución Nacional y proclamar la determinación de llevar adelante un plan regional de desarrollo productivo, definiendo el aprovechamiento y explotación en sus recursos naturales, convocando al sector privado, y ejerciendo en plenitud su política energética.

Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos. Reafirmamos el compromiso de defender a nuestras provincias ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menoscabar sus recursos».