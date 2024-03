Cuáles son los electrodomésticos que mayor impacto tienen en el consumo diario. Cómo calculo mi consumo diario de kWh.

1. HELADERA. Es el electrodoméstico que más consume en una casa. Algunos estudios apuntan a que utiliza hasta el 20% del total de la electricidad facturada al mes. Si se busca bajar su demanda, una buena opción es meter únicamente platos a temperatura ambiente -o lo más bajo posible- para evitar enfriarlos. Esto permite al proceso de «quitar el calor fuera de la heladera» sea más eficiente.

2. COMPUTADORA. Una computadora puede llegar a consumir en promedio 7.4% de electricidad de una casa. El modo “ahorro de energía” puede ser una alternativa para evitar un consumo excesivo.

3. LAVARROPAS. El lavarropas necesita mucho recurso energético para trabajar y puede representar alrededor de un 11% del consumo del hogar. En el caso de que se utilice agua caliente, este número sube, pudiendo alcanzar un 80% de gasto de energía.

4. HORNO ELÉCTRICO. Quizá no se utilice muy seguido, pero el horno es uno de los electrodomésticos que más energía gasta por la combinación de generación de calor y tiempo de preparación de una comida. Consume entre 800 y 1.200 W por hora, dependiendo del modelo.

5. SECARROPAS. Este aparato consume aproximadamente el 3.3% de la energía de un hogar. Como consejo, hay que conocer qué potencia tiene cada ciclo o nivel para evitar un gasto excesivo.

Cómo utilizar la calculadora de consumo eléctrico

El ENRE desarrolló una calculadora de consumo eléctrico con la que es posible conocer el consumo promedio eléctrico en kWh de cada artefacto, y el promedio mensual según la cantidad de horas que se usan por día.

Allí simplemente hay que seleccionar los electrodomésticos e ingresar la cantidad de horas diarias y las veces por semana que se utilizan. Además, se puede consultar el listado de consumo básico de los artefactos y acceder a consejos y videos a favor de un consumo eléctrico eficiente.

Cuántos watts/hora consumen los electrodomésticos más usados

Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C: su potencia es de 2800W y su consumo de 2153 Wh.

Heladera con freezer: tiene una potencia de 200W y su consumo es de 90Wh.

Anafe vitrocerámica con una hornalla pequeña: su potencia es de 750 W y su consumo por hora es de 750 Wh.

Anafe vitrocerámica con una hornalla grande de 220 mm: su potencia es de 2350 W y su consumo por hora es también de 2350 Wh.

Radiador eléctrico mediano, estufa alógena y estufa de cuarzo: tienen una potencia de 1500 W y un consumo por hora que también es de 1500.

Computadora (solo la CPU): su potencia es de 200W y su consumo por hora es también de 200Wh.

Netbook: tiene una potencia de 200 W y un consumo de 200 Wh.

Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar: su potencia es de 2450W y su consumo por hora es de 1225Wh.

Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua: su potencia es de 2500W y su consumo por hora es de 875 Wh.

Microondas: su potencia es de 800W y su consumo por hora es de 640Wh.

Consejos para un consumo eficiente de la electricidad

Usar lámparas LED y mantenerlas limpias, ya que si están sucias o en mal estado, pierden hasta un 50% de luminosidad).

Abrir la heladera la menor cantidad de tiempo posible y, cuando no se use, asegurar que esté la puerta bien cerrada. Ubicarla por lo menos a 15 centímetros de fuentes de calor, paredes o muebles.

Lavar la mayor cantidad de ropa con el programa económico. En lo posible usar siempre agua fría, ya que la caliente consume un 80% más de energía.

Planchar la ropa en una sola tanda.

En televisores y reproductores de DVD y audio, evitar el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.

Apagar la computadora cuando no se usa, puesto que el consumo en modo «Espera» equivale hasta un 70% del consumo en modo «Encendido».

Poner el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C en invierno. Al menos cada seis meses, limpiar los filtros del equipo.