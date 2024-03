La diputada nacional de La Libertad Avanza expuso que mantuvo un romance con el Presidente que duró «dos o tres meses» y detalló cómo es su relación actual.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine reconoció que mantuvo un fugaz romance con Javier Milei que duró «dos o tres meses» y que ahora es «una amiga» del Presidente.

En diálogo con Mañanísima, Lemoine expuso lo que le atrajo de Milei para comenzar el noviazgo: «Salimos en una época, hace mucho, fue por dos o tres meses. Me enamoró su inteligencia y la bondad, además del buen trato. También me enamoró la búsqueda de la libertad y pensar cómo arreglar las cosas. Ya lo conocía de antes. Es buena persona. Él es artista también, los artistas suelen ser apasionados».

En tal sentido, aclaró cuál es el vínculo que mantiene con el Presidente. «Ahora soy una amiga, lo quiero muchísimo y también a Karina Milei. Quisieron vender que era machista y nada que ver. Cuando uno está en la búsqueda de algo, en el camino se cruza con personas que son acorde. Uno suele conocer personas maravillosas cuando está luchando por algo», afirmó.

Luego, manifestó un consejo que le dio a Milei sobre su look: «Yo en su momento le dije que se deje las patillas, le quedan bien, aunque también le dije que se las corte un poco y o no quiso o no tiene tiempo».

Por último, la diputada nacional de La Libertad Avanza analizó la identificación de los libertarios con el jefe de Estado. «Él encarna estas políticas y voy a apoyarlas. Siempre hago el chiste de que todos los libertarios están enamorados de Milei, hasta Donald Trump», expresó.