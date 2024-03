La vicegobernadora Alicia Mayoral consideró que el llamado del presidente Javier Milei a la firma del denominado Pacto del 25 de Mayo no fue «un convite al diálogo genuino, sino condicionado». Alertó que el mayor problema del país es «la falta de institucionalidad», situación que llevó a que «lo que antes era una grieta, hoy es un abismo», por lo que reclamó un acercamiento sincero de la administración nacional con base en los ámbitos legislativos.

Mayoral participó ayer de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Pico y tras escuchar a la intendenta Fernanda Alonso valoró el mensaje de la jefa comunal con un detalle de todo lo hecho en su primera gestión y una proyección también a futuro, aunque admitió que lo que se piense hacia adelante está «atado y condicionado» a las medidas que tome el Gobierno nacional.

Mayoral se refirió al contexto nacional y el mensaje de Milei, pero antes contextualizó dirigiéndose «a los que creen que no tenemos memoria o que no la tengo». Recordó que «siempre dije que nosotros cuando gobernábamos en la anterior gestión no habíamos encontrado el rumbo político, el rumbo económico. Después seguí diciendo que cuando las voces se alzaron en contra de este Gobierno, yo prefería esperar y seguir con la palabra incertidumbre. Ahora, a ochenta o noventa días de lo que va, sigo teniendo la misma incertidumbre».

Aseguró en esa línea que «lo que antes era una grieta, hoy es un abismo». Y alertó que «hay algo que es muy grave y no sé si se alcanza a decir, porque livianamente hablamos de los 40 años de democracia y yo hoy te puedo garantizar que lo más grave es la falta de institucionalidad, que no respetemos los ámbitos, que se quiera avasallar todos los derechos de las provincias y por consiguiente de los municipios».

Diálogo y cordura

Mayoral valoró que «la intendenta orgullosamente describió cada acción que llevó a cabo, y también delineó, pero estamos totalmente atados a cerrar estas brechas, a comenzar el diálogo y que por favor haya cordura para los recursos que cada uno de los pampeanos se merece».

Y lo vinculó con el discurso de Sergio Ziliotto al indicar que «ayer abrimos nosotros y me quedé a la espera de lo que iba a decir el gobernador, recargado de política, con los pies en la tierra y con todo lo que es capaz La Pampa, pero siempre me pregunto hasta dónde vamos a aguantar económicamente si nos siguen apretando, es la pregunta que me repito porque no se sabe lo que se viene».

Pacto

Consultada por la convocatoria de Milei al Pacto del 25 de Mayo, la vicegobernadora consideró que «no creo que haya sido un convite al diálogo genuino, sino condicionado, y no quiero decir extorsivo. Yo a eso no le llamaría diálogo, porque es como cuando llamás a tu hijo y le decís ‘vení porque te voy a retar’, es imposible que quiera venir o evalúe si quiere venir».

Para insistir luego en que «todo es incertidumbre; si bien siempre fue un día a día, hoy es un segundo a segundo. Nosotros dependemos, más allá del orden que tengamos en La Pampa, para las grandes proyecciones, los sueños importantes y para las grandes obras dependemos de que los recursos nos lleguen y eso también está prendido al diálogo, a que nos atiendan, a defender la institucionalidad, a saber que hay que ir al Congreso, a la Cámara y al Concejo Deliberante. Así estaríamos diciendo democráticamente que sí».