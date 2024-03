Si bien el mano a mano se hizo a fines de enero cuando el campeón del mundo estaba de gira por el Asia con Inter Miami, recién ahora fue emitida y sorprendió al revelar qué hubiera pasado con su carrera si no ganaba el Mundial de Qatar.

“La verdad que la disfruté muchísimo. La pasamos muy bien durante todo el tiempo que estuvimos concentrados. Sacando el golpe duro del primer partido y los días posteriores, después fue un mes maravilloso para nosotros, pero si me tengo que quedar con algo, el momento de ser campeones, de que se terminaba, de que ya lo habíamos conseguido, que habíamos ganado la final, y la hora de levantar la Copa del Mundo”, comenzó analizando el capitán sobre la obtención de la copa del mundo.

Si bien lo consideró como “una alegría inexplicable”, no solo para él, sus compañeros, las familias y todo el país, también se sinceró al revelar qué hubiera pasado si el final del campeonato del mundo no hubiera terminado con la coronación dorada: “Seguramente, si no se hubiesen dado las cosas como se dieron, seguramente hubiese dejado la Selección, porque yo había dado un paso… O estaba por dar otro paso en mi carrera, volver a cambiar de club, y hubiesen cambiado muchísimo las cosas seguramente”.

Ahora, tal como dijo que a nivel profesional ya logró todos los títulos, el periodista se animó a ir más allá y consultarle sobre su futuro, qué sucederá. Con un tono un poco serio aseguró que desde chiquito siempre fue muy autocrítico y que incluso hasta el día de hoy lo sigue siendo.

pic.twitter.com/ifVGLUdWn6

— M10GOATMedia (@M10GOATMedia) March 27, 2024

Messi habló sobre su futuro en el fútbol y reveló cuándo será el momento en que se retire

En los últimos meses, el capitán de Inter Miami no está siendo titular, ya que una serie de lesiones lo tienen alejados de las canchas y muchos consideran que podría ser un puntapié inicial para empezar con la recta final de su carrera futbolística.

Con 36 años y todos los logros ya en su haber, el rosarino no le esquivó a la posibilidad que el mundo no quiere esquivar: cuándo colgará los botines.

“Sé que en el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que no hay frutos, que no estoy ayudando a mis compañeros… Cuando sienta que es el momento de dar ese paso lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo, porque es lo que me gusta y lo que sé hacer”, señaló.