La diputada provincial dijo que el anuncio del gobernador es una forma creativa de buscar recursos para financiar la alimentación de los sectores menos favorecidos.

La diputada provincial María Luz «Luchy» Alonso bancó fuerte el aporte solidario obligatorio del gobierno provincial, con el que busca recursos para afrontar la alimentación de los sectores más vulnerables en la provincia. Cuestionó en ese sentido a la oposición, que rápidamente manifestó críticas a la iniciativa.

«Es difícil oponerse cuando el proyecto apunta al sector financiero y a un sector pequeño de las riquezas», dijo la legisladora del bloque oficialista.

Cuando un periodista de El Diario le preguntó puntualmente por la oposición del radicalismo, Alonso señaló: «no me sorprende la posición de la oposición porque fue la misma a nivel nacional, y quién mejor que la riqueza para defender la riqueza. Este es un aporte por 180 días que sólo afectará a quienes tienen inmuebles valuados en más de 50 millones de pesos, autos de alta gama superiores de 40 millones, al sector financiero que son los bancos y a los altos salarios públicos».

Alonso insistió: «vos ves las cuatro premisas del proyecto y es difícil oponerse; ¿cómo te opones a que el sector financiero tribute un 50%, cómo te opones a que hagan un esfuerzo quienes tengan más de 5 viviendas valuadas en ese monto?», preguntó de manera retórica.

Recordó que en el contexto actual «estamos discutiendo de alimentos, el gobernador anunció que busca duplicar los fondos destinados a Desarrollo Social para ese sector, y eso lo entendió a 80 días, no a dos años de la gestión nacional. Para eso impulsa ese aporte extraordinario», explicó.

La diputada también mencionó que en el mismo camino están las gestiones locales de Luciano di Nápoli en Santa Rosa Fernanda Alonso en General Pico, Ariel Rojas en Toay, o Manu Feito en Lonquimay. «Todos los intendentes van a hacer un esfuerzo muy grande porque la primera puerta donde van a golpear son las intendencias», refrescó.

Alonso anticipó que el año legislativo que viene será intenso. El peronismo ya no puede manejar el quórum y está mano a mano en bancas con la oposición. «Bienvenido sea el debate parlamentario, donde está representada gran parte de la sociedad. Yo estoy con muchas ganas de dar el debate, cuando nos oponemos a qué nos oponemos, quiero que discutamos qué provincia queremos a futuro. Me cuesta mucho visualizar que no podamos llegar a acuerdos básicos con la oposición para marcar el rumbo de la provincia, más porque La Pampa no tiene déficit, creció en los últimos años, entonces… ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo?»