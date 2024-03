La diputada provincial Liliana Robledo (PJ-Frejupa) afirmó que “hay una actitud caprichosa y preocupante de frenar una gestión de gobierno” al cuestionar a la oposición que no bajó al recinto en la Legislatura durante la primera sesión del año, por lo que el oficialismo sesionó en minoría dando ingreso a 99 proyectos, entre ellos el que declara la emergencia de la obra pública.

“Es la primera vez que sucede una situación de este tipo. Me da mucha desilusión por un lado y también preocupación. Desilusión porque sé de la capacidad de muchos de los legisladores de la oposición que, por supuesto, siempre piensan en políticas proactivas en beneficio de la provincia, de pampeanos y pampeanas, pero también veo una actitud caprichosa y preocupante de frenar una gestión de gobierno”, dijo Robledo

Agregó que “la coyuntura en la que estamos no amerita bajo ningún punto de vista que frenemos un gobierno que la población mayoritariamente eligió, que está atendiendo las situaciones de los más vulnerables porque por decisión del gobierno nacional se cortaron todos los convenios y los compromisos y eso afecta a trabajadores y a trabajadoras de sectores vulnerables. Se está prestando singular atención en esas situaciones y que haya una cuestión mezquina del otro lado, de prepotencia, incluso de información falaz, es sumamente preocupante porque en el medio de estas peleas a veces tan frívolas, hay muchas personas que están sufriendo situaciones bastante feas, porque no pueden llevar el alimento a su casa, perdieron el laburo y demás”. En esa línea, Robledo advirtió que “muchos” diputados opositores “no están a la altura de las circunstancias”.

700 familias.

Sobre el reclamo de la oposición para quedarse con la mayoría en todas las comisiones legislativas, la diputada aclaró que “nosotros nunca cerramos el diálogo” y remarcó la necesidad de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley que garantiza el financiamiento provincial de la obra pública desfinanciada por Nación: “Esto me afecta de manera directa, porque a diario vemos a los compañeros constructores ir a buscar trabajo o ver dónde se lo pueden ubicar a través del sindicato (la Uocra) y la verdad es desesperante, porque no son pocos, sino son más de 700 familias en esta situación, por eso necesitamos con premura actuar y activar la aprobación de este proyecto porque además, particularmente la construcción dinamiza toda la economía, no es solo recuperación del puesto de trabajo también pensemos en todos los sectores paralizados, como el sector comercial”.

Entonces, agregó, “es más que atendible” el planteo de las empresas constructoras y del gremio de la Uocra para que se acelere el tratamiento del proyecto, porque “aparte está a la vista lo que ha generado el gobierno nacional con el cese de pagos y es una situación que debemos atender porque son nuestros comprovincianos los que están sufriendo las consecuencias”.

– La presidenta de la Legislatura mencionaba que la decisión es que haya la semana que viene comisiones para tratar este tema y otros…

– En realidad, si hubiese sido por mí y demás, hubiésemos constituido la Cámara en comisión para justamente tratar este tema que tanta urgencia genera. Y la verdad que en esta posición de que la Presidenta es quien resolvió la situación que no pudimos resolver como se hizo siempre desde el consenso, esperamos el martes ya estar trabajando en comisiones y tratar el proyecto.

– Esto por lo menos lo que hace es avizorar un año complejo. ¿Cree que también un interés electoralista en el fondo que se mezcla con la gestión o con la necesidad de la gente, pero lo que se quiere es desgastar al gobierno, al oficialismo?

– Sí, pero creo que en realidad hoy la discusión es muy chiquita, muy mezquina. Entonces, la verdad que me cuesta pensar en personas que dicen trabajar en pos de la comunidad y en el diálogo. He visto titulares de diarios durante todo el verano donde decían que apuestan al consenso, al diálogo y demás. Es cierto que la composición de la Cámara no es la misma que la gestión anterior, que a los temas vamos a tener que discutirlos más, pero nosotros nunca cerramos la puerta a eso. De hecho, hicimos concesiones y no es porque estemos obligados, sino que hemos concedido en las reuniones que han llevado adelante tanto el diputado (Espartaco) Marín como el diputado (Hernán) Pérez de Araujo, distintas alternativas para no llegar a esta situación y la verdad que vemos una actitud sumamente caprichosa y de ponerle palos a un gobierno. Y nosotros pensamos totalmente diferente y esperamos que en algún momento puedan reaccionar y empezar a trabajar, tanto como lo dicen en los medios, pero dentro de los lugares que se corresponde, que son las comisiones y el recinto de la Legislatura.

Fuente:LaArena