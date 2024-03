El Presidente apoyó el llamado de Espert a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires y aseguró que el gobernador «quiere cobrar dinero que no tiene contrapartida con bienes públicos». «Es confiscatoria lo que está haciendo», manifestó.

El presidente Javier Milei, que busca reinstalar el Impuesto a las Ganancias, dijo estar «absolutamente de acuerdo» con lo manifestado este sábado por el diputado José Luis Espert, quien llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires al pedirle a los contribuyentes que no paguen sus impuestos, y lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

«Lo dicho por el ‘profe’ Espert es correcto. Efectivamente tiene razón. Cuando se aplican ese tipo de aumentos, es una violación al derecho de propiedad, es expropiatorio», consideró el Presidente.

«Espert ni siquiera es anarquista, es un liberal clásico. Está manifestando que hay un abuso que ni siquiera tiene contrapartida con bienes públicos. Es un robo descarado, por lo tanto es bíblico. Ladrón que roba a otro ladrón tiene cien años de perdón», agregó.

Para Milei, la suba de impuestos aprobada por la Legislatura bonaerense «está poniendo al borde de la quiebra al sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires». En ese sentido, consideró «válido» el planteo realizado por Espert.

«Es confiscatorio lo que está haciendo Kicillof. Tiene que bajar el gasto público en vez de aumentar los impuestos. Lo mismo hacía (Martín) Guzmán. Soy keynesianos, por eso terminan hundiendo las economías, destruyéndolo todo», sentenció.

Al ser consultado sobre qué pasaría si los argentinos decidieran no pagar los impuestos que recauda el estado nacional, se diferenció: «Nosotros no hemos subidos los impuestos. La verdadera carga fiscal tiene que ver con el tamaño del estado».

El Presidente ya se había expresado más temprano a favor de Espert y en contra de Kicillof con un posteo en la red social X.

«Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad…», señaló Milei, citando la nota de Espert.

«Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi…», agregó el mandatario, refiriéndose al furcio que pronunció Kicillof durante su discurso en la Legislatura bonaerense, el pasado 4 de marzo.

Milei vs Kicillof

El llamado de José Luis Espert a una «rebelión fiscal» en la provincia de Buenos Aires

En una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, el diputado Espert apuntó contra Kicillof por el aumento de impuestos y llamó a los bonaerenses a una rebelión fiscal.

«El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común», aseguró el diputado oficialista, quien adelantó que no pagará ninguno de esos impuestos.

«Es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos. No hay que pagar los impuestos», agregó Espert.

Sin embargo, justificó la reimplantación del impuesto a las Ganancias, un tributo que lo cobra el estado nacional: «Es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso».