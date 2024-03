Alrededor de 60 comerciantes de la localidad se congregaron en las puertas de Corpico en la mañana de hoy, llevando consigo una problemática que resuena en los cimientos de sus establecimientos: el exorbitante aumento en las tarifas de energía eléctrica de parte de Nación.

La convocatoria, impulsada comerciantes, buscó encontrar eco en las autoridades de la cooperativa y en la Administración Provincial de Energía (APE).

El corazón de esta reunión latía al ritmo de la incertidumbre y la angustia que embarga a los comerciantes, quienes ven en peligro la continuidad de sus negocios. Un ejemplo concreto de esta situación lo compartió Diego Kucesky, propietario de una despensa en la intersección de las calles 9 y 50, quien enfrenta una factura de energía que ascendió a 986.330 pesos, un salto abismal desde los 200.000 pagados en diciembre, escalando a 410.000 en enero, para finalmente llegar a casi un millón de pesos. “La verdad es imposible. No podemos pagarla. Te lleva la ganancia, te lleva todo”, expresó Kucesky.

Este encuentro no solo buscó visibilizar la problemática ante las autoridades de Corpico y la APE, sino también entre la población piquense, haciendo un llamado a la reflexión sobre el impacto que estos aumentos tienen en el tejido social y económico. La esperanza de los comerciantes está puesta en encontrar soluciones conjuntas que permitan mantener la vida de sus negocios y, por ende, la de sus familias y empleados.

Con el temor a futuros aumentos, como el anunciado 300% en la tarifa de gas, la incertidumbre se acentúa. “No sé si voy a llegar a la de gas. A este ritmo, no sé si voy a estar trabajando, no sé qué va a pasar”, confiesa un comerciante, poniendo en palabras el sentir general de quienes hoy luchan por mantener sus puertas abiertas.

QUITA DE SUBSIDIOS Y AUMENTO

Las cooperativas pampeanas comenzaron a emitir y a distribuir las facturas de electricidad con fuertes aumentos a raíz, principalmente, de la quita de subsidios del Gobierno nacional. Los que tiene mayores impactos son los comercios y las industrias, con incrementos de alrededor del 150% -dependiendo de la localidad donde se encuentren-. A su vez, en las viviendas particulares los aumentos son del 50% para los hogares de ingresos bajos y medios y del 100% para los de altos ingresos. Las facturas vencen los primeros días de abril.

En febrero el Gobierno nacional estableció un aumento del 151% para el precio mayorista. Sin embargo, el Gobierno pampeano dijo que el incremento había sido del 180% (al comparar la factura de Cammesa de enero con la de febrero). Lo cierto es que, para amortiguar el aumento, el Gobierno y las cooperativas decidieron absorber una parte del tarifazo.

Días atrás, Miguel Prieto, presidente del Consejo de la Administración, en una extensa charla con INFOPICO RADIO 99.9, aclaró quién determina los aumentos, cómo se conforman los ítems de las facturas y también adelantó que en la próxima factura que se vence el 8 de abril se mantienen los subsidios, aunque no se sabe hasta cuando. “El costo de la energía lo dispone, pura y exclusivamente, el gobierno nacional, que estableció un aumento de tarifas con porcentajes muy elevados a partir del 1 de febrero. Eso lógicamente repercute en APE, que es el distribuidor provincial que a su vez le vende a las 29 Cooperativas, que tienen la misma tarifa en toda la provincia. Lo que queda en nuestra cooperativa de lo que pagan los asociados es un porcentaje pequeño porque el resto se transfiere en concepto de compra de energía e impuestos”.

Refiriéndose concretamente a lo que iba a suceder en la factura que empezaron a recibir los piquenses ahora, Prieto aseguró que “las asociaciones civiles son las que han tenido el mayor porcentaje de este aumento porque así lo dispuso Nación: ronda en un 170%, o sea que al mismo consumo del mes de enero, un club de nuestra ciudad que pagaba 700 mil pesos, va a pagar alrededor de 1.600.000. Es un aumento exponencial”.

“Los residenciales aún mantienen la segmentación que en su momento se hizo en las categorías N2 y N3. Los N1 (sin subsidios) también van a sufrir un aumento considerable en el costo de la energía; en las otras dos categorías el aumento será en el orden de un 40%”, detalló el presidente del Consejo de Administración que adelantó que saben que muchos asociados se van a acercar a la cooperativa a plantear la imposibilidad de pago y sobre eso dijo que “hace mucho tiempo estamos articulando con el área social del municipio y del gobierno provincial las situaciones más complejas. En ese ida y vuelta tratamos de gestionar para poder resolverlas, porque la cooperativa no podría resolver sola. Hay que tener en claro que ante esta realidad donde la actividad económica se contrajo, los comercios no venden lo que vendían, el poder adquisitivo del asalariado cayó al igual que las jubilaciones, desde la cooperativa no podemos ofrecer la solución definitiva porque nos excede. No somos el Estado y no podemos subsidiar a todos, porque prestamos servicios esenciales que tienen un costo y debemos afrontarlos: desde el pago a nuestros empleados, que son 360, los insumos necesarios para mantener la calidad de los servicios, etc”.

Prieto sostuvo que Corpico no tiene empleados de más, “todos están abocados a los 11 servicios que brinda la Cooperativa y pagamos lo que establece cada uno de los convenios y siempre pudimos afrontar esa masa salarial, aun en los peores momentos de pandemia donde la mora se incrementó y no cortábamos los servicios. No será un problema y podremos hacer frente al pago de los salarios”.

“Sabemos que todo va a ser mucho más complejo de lo que es hoy, pero nadie tiene una proyección o estimación para poder cuantificar la problemática que se viene”, resaltó.

Retomando el tema de los subsidios, que muchos piquenses tienen, Miguel reiteró que “para los residenciales se siguen manteniendo en las categorías N2 (ingresos familiares bajos) y N3. Algunos trascendidos dicen que en próximos meses el gobierno nacional quitaría los subsidios, pero no tenemos información concreta al respecto”. (Fuente y foto: Infopico).