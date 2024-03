“Mi abuela Coca (Bruno) me regaló la primera cámara fotográfica profesional, y descubrí que lo realmente me gustaba era la fotografía y así empecé. Estuve ocho años trabajando en Eduardo Castex en eventos sociales y hace dos años que me instalé en Buenos Aires”, relató el joven castense Gabriel Bailo.

“Es increíble que hoy estoy trabajando y haciendo sesiones con algunos famosos que hasta hace poco los veía por televisión en Eduardo Castex”, agregó –sorprendido- el entrevistado. Igualmente considera que “la metrópolis” no “es algo definitivo, es solamente un paso más en mi carrera”.

El castense de 21 años recientemente tuvo muchas interacciones en las redes sociales por una sesión fotográfica que realizó con la actriz y modelo peruana Milett Figueroa, quien actualmente es pareja del conductor Marcelo Tinelli; y más reciente ocurrió lo mismo cuando retrató a la modelo Julieta Poggio, quien participó en el anterior Gran Hermano, y tras su salida de la denominada “Casa más famosa del país”, no dejó de hacer campañas publicitarias para las marcas de mayor renombre, y hacer participaciones en programas televisivos. Pero, “Gabi”, como lo conocen en esta localidad, además trabaja con Florencia de la V, la modelo Anabel Sanchez, la bailarina Lourdes Sánchez, el peluquero Kenny Palacios, la bailarina Martu Morales y/o la modelo Sofia “Jujuy” Jimenez.

Con la cámara…

Hasta hace poco “Gaby”, como se lo conoce en el pueblo, caminaba las calles castenses con la máquina fotográfica colgada del hombro, y realizaba producciones para cumpleaños y casamientos, que siempre tenían un toque distintivo con su arte, que alcanzaba a retratar aquello que quizás pasaba por alto para el resto de los presentes. Un distinto.

“La producción con Milett fue muy linda y sucedió porque estuve trabajando varias veces en el Bailando con algunas personalidades que bailaban en el programa, ahí nos conocimos, me empezó a seguir en las redes sociales, al tiempo me escribió y surgió esta producción que se difundió en redes sociales”, narró en una entrevista telefónica con Radio DON de esta localidad. “Esa sesión no fue para una marca en particular, sino que ella hace un tiempo que está viviendo en Buenos Aires, como es actriz y modelo quiere empezar a hacer contenido para revistas, y me eligió porque consideró que mi estilo se adaptaba a su gusto”, explicó.

“Estos trabajos son muy buenos y me ayudan mucho, porque me hace llegar a mucha gente, dado que ella en su cuenta de Instagram tiene más de 3 millones de seguidores y esos videos tuvieron mas de 11 millones de visualizaciones”, destacó.

-¿Y esos momentos los alcanzas a disfrutar o estas tan consustanciado con ese trabajo que en el momento no lo percibís?

-Es increíble… porque hoy puedo trabajar con mucha gente que los veía por televisión desde Eduardo Castex…y te imaginas un mundo distinto, pero después cuando podes trabajar con esas mismas personalidades… te das cuenta que pasa mas por nuestra imaginación…porque son gente normal que tiene la posibilidad de trabajar en esos ámbitos.

Un video que lo marcó.

Gabriel Bailo reconoció que quien le abrió “muchas puertas” para trabajar con “muchos famosos” fue el panelista, también castense, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar. Y recordó “el momento” bisagra en su vida, cuando recién llegaba para radicarse en “la gran ciudad”.

“Pampito festejó su cumpleaños en un salón, donde invitó a muchos famosos y lo auspiciaron varias marcas. Él me pidió que hiciera un video de resumen del festejo para subirlo a sus redes sociales y agradecer a las empresas. Ahí me vio Florencia de la V y al poco tiempo me llamó para hacer contenido para sus redes sociales”, narró.

“Con Flor de la V durante un año hicimos muchos trabajos para sus redes sociales, y a partir de ahí surgieron otras posibilidades en Anabel Sanchez, Lourdes Sanchez, Kenny Palacios, Martu Morales, con Sofía Jujuy, con la mujer y la hija de Fernando Burlando. También trabajo con todo el equipo de Intrusos”, relató.

Igualmente, Bailo destaca que el trabajo “con las marcas son mi sustento”. “Trabajar –explicó- con famosos me divierte porque puedo ir a eventos que sino no podría acceder, y me relaciona con gente que sino

sería muy difícil conocer, pero me gusta mucho trabajar con marcas porque me permite ser más creativo”.

«La pandemia aceleró internet».

Bailo actualmente está dedicado a la fotografía de moda y publicitaria, y considera que es un mundo donde “hay espacio para todos”. Igualmente sostiene que en ese ambiente se debe “hacer los contactos e ir hacia las cosas y no esperar que las cosas nos lleguen a nosotros”.

No considera que los celulares sean una competencia para los fotógrafos. “El celular es un recurso más, que se debe conocer, saber utilizar y saber para que se puede usar. No podes comparar un celular con una

cámara. Para la instantaneidad el celular es un buen recurso y cada vez avanza más porque les mejoran mucho las cámaras”, indicó.

-Bailo, ¿las grandes empresas de la moda hoy hacia que mercado miran?

-Desde hace un tiempo y acelerado por la pandemia, todo está en el mundo de internet y los streaming, porque incluso los canales han adaptado una parte de su programación en los streaming para llegar a nuevo público que no mira televisión. Acá es cuestión de adaptarse o morir. Hay que buscar la vuelta para no quedarse atrás.

-¿Y te seguís capacitando o no tenes tiempo?

-Estoy constantemente aprendiendo y estudiando, y eso me permitirá que me destaque en el ambiente. Permanentemente buscó cursos, y sigo perfeccionándome con fotógrafos que tienen mucha trayectoria.

-¿Y la crisis afecta el mercado?

-Enero y febrero es temporada baja para los fotógrafos, pero sí es cierto que los clientes buscan mas presupuesto porque a nadie le están cerrando los números. La pandemia me hizo reinventarme en muchas cosas en mi trabajo. Y a veces las crisis ayudan a repensar lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar nuestro trabajo.

Fuente La Arena