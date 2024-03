Lucía Barbuto selló el 8 de octubre de 2018 como un día histórico para las mujeres dentro del mundo del deporte, tras haber sido elegida como la primera presidenta mujer de un equipo de Primera División, en este caso de Banfield. Pasaron varios años y los desafíos continúan dentro de un ámbito atravesado por el machismo; uno de ellos es abrir el camino para que nuevas generaciones lleguen a esos lugares de decisión

Si bien las mujeres han avanzado en ocupar cargos de tomas de decisiones en ámbitos prácticamente hechos «para hombres», el único antecedente de este tipo había sido en Platense, cuando Natividad Gallego de Marcovecchio quedó a cargo de la institución después de las renuncias del presidente y vicepresidente 1° en el año 1971. Hay que remontarse a más de 50 años atrás.

En medio de un nuevo gobierno que parece reabrir discusiones que parecían zanjadas, Barbuto dialogó con C5N.com sobre los desafíos que se presentan en un contexto que se plantean la puesta en marcha de Sociedades Anónimas en el Deporte; la falta de políticas con perspectiva de género y discursos de odio.

Durante su presidencia, Barbuto reconoció episodios de violencia política.

La dirigente asumió en octubre de 2018, año bisagra para los feminismos en argentina y que estuvo caracterizado principalmente por un fuerte avance de «la ola verde». Barbuto reconoció que este fenómeno «inclinó la balanza» para propiciar su elección: «Me tocó por suerte asumir durante la ola del feminismo, creo que eso ayudó».

En esa misma línea, la expresidenta reflexionó sobre el lugar que ocupan las mujeres y las disidencias en medio de la disolución del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se oficializara la prohibición del lenguaje inclusivo y se volviera a poner en escena la Ley del Aborto, sugiriendo específicamente una posible derogación. «Los feminismos históricamente dan luchas, sí pensábamos que teníamos muchas conquistas ganadas y este último tiempo nos dimos cuenta que todo debe ser constante. La lucha tiene siempre que estar alerta, y tenemos que estar unidas porque nunca sabés cuándo se pueden vulnerar los derechos», opinó.

Barbuto, a pesar de haber resumido que su experiencia fue «100% positiva», admitió que no le fue sencillo tomar ese lugar de líder porque «nunca es fácil en los ámbitos machistas». Además, agregó: «Me ha tocado vivir episodios de violencia política, sobre todo por la oposición. Me pegaban solo porque era mujer y porque no encontraban maneras de criticar la gestión».

No obstante, la dirigente realizó una salvedad: «Tuve equipo fuerte de hombres y mujeres que me han acompañado. Formé redes y sé que el camino fue más fácil para mí que para las que vinieron antes. Me gustaría tomar todo lo que me pasó a mí para que las más jóvenes puedan ejercer la política de una manera más sana y sin violencia».