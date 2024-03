El delegado de ATE del Instituto de Agricultura Familiar, Luciano González Cabiatti, cuestionó la gobierno nacional y advirtió que «acá no se salva nadie» porque se prevé el cierre y despido de todo el personal a nivel país. En La Pampa son 15 trabajadores.

«Vamos a dar pelea, también es la continuidad de seguir acompañando a los sectores más empobrecidos del campo. Que desaparezca esto es un golpe para el sector que vive de la producción familiar, que genera gran parte de lo que consumimos en la mesa», alertó.

González confió que no recibieron notificaciones formales y se enteraron del cierre del organismo a través de los medios y las redes. «La política de ajuste no solo implica reventar a los jubilados y otros sectores, sino que también venían por los estatales. Estamos preparados para dar la pelea», dijo.

Contó que el martes hubo una reunión de la mesa de coordinación gremial a nivel nacional. «Salimos a responder todas las mentiras de (Manuel) Adorni (el vocero presidencial) y a preparar los pasos. Mañana hay asamblea general virtual porque estamos presentes en todo el territorio. Hay 15 afectados en La Pampa, pero hay gente en todo el territorio», señaló.

El trabajador recordó que durante el macrismo también se intentó cerrar Agricultura, pero con «gradualismo». «Despidieron el 60 por ciento del personal técnico. Gran parte logramos reincorporarlo. Ahora la particularidad es que no se salva nadie», aclaró en declaraciones a Kermés. «No creo que no tengan conocimiento, cualquier funcionario serio antes de tomar una decisión recorre el territorio, hace una auditoría o se junta con los productores con los cuales trabajamos. Y no lo hacen porque quedarían desautorizados», declaró.

«Es el único organismo del estado que tiene presencia territorial en geografías inhóspitas, donde no accede otro organismo. Y tiene un personal formado producto de años, este organismo nació en 1993, tiene másde tres décadas de trayecto», señaló.

Este miércoles la Asociación de Trabajadores del Estado realizó una conferencia de prensa para repudiar los despidos en el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y del Consejo de Agricultura Familiar. Son 15 despidos en La Pampa, 900 a nivel país.

«Despiden por Wasap»

La secretaria gremial de ATE, Liliana Rechimont lamentó el cierre que confirmó públicamente el vocero presidencial. Daniel López, trabajador en Agricultura Familiar, dijo que hasta el momento no han sido notificados de los despidos. «La técnica de este gobierno es avisarte por WhatsApp. Así lo ha hecho en todas las instituciones, con un aviso de que no se te renueva el contrato», explicó.

«Nosotros éramos empleados precarizados y los contratos eran anuales. Estos se vencieron el 31 de diciembre y fueron prorrogados hasta el 31 de marzo. En mi caso, llevo cuatro años de contratos. Soy de los más jóvenes. En Agricultura Familiar somos todos profesionales y algunos vienen del Programa Social Agropecuario. Son más de la mitad y nosotros, nos hemos ido incorporando en distintas especialidades, tiempo después», explicó Daniel López.

López señaló que «el campo que atendemos nosotros, es un campo distinto, el que produce el alimento de cercanía y comemos todos los días, el del mercado interno. Sacarnos a nosotros, fortalece a los agroexportadores. Desde el 10 de diciembre el INAFCI dejó de tener autoridad. Este Instituto se creó por necesidad porque no hay quién llega. En esta distribución regional, atendemos a los pequeños productores en donde no llega el estado y damos respuestas a los procesos de desarrollo vertical con la incorporación de valor y el asociativismo, una de nuestras principales herramientas».

«En el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, decidimos incorporar al desocupado a la Agricultura Familiar, en la actividad periurbana. A partir del 10 de diciembre, cada uno siguió atendiendo a los productores, con recursos propios», agregó.

Por otra parte, Osvaldo Folmer Manzano aclaró que en La Pampa no hay empleados y empleadas en planta permanente. «En el total de los 900 y pico de despedidos, hay 20 en planta permanente. Ellos dicen que solo se van a quedar con los que sobren de los 900. Es decir que de las 964 personas, se van a quedar con 64 y se transformará en una Dirección, que estará centralizada en Buenos Aires y en las provincias, no va a quedar nada», precisó.

El trabajador de Agricultura Familiar desmintió los dichos de Adorni en referencia a los sueldos y la flota de vehículos en el INAFCI. «Se habló que había más de 200 vehículos. Solo 120 eran funcionales. Con lo cual, todo eso que se dice, tampoco es real. El resto de los vehículos se dieron de baja, por no funcionar, y, alrededor de 60, estaban en reparación», precisó.

«Los sueldos promedios, son de $500.000. Y esa plata, va al comercio de cercanía, que ahora no le entrará más al almacenero. Hay que entenderlo de esa forma. Por eso, nos afecta a todos. Uno ve por ahí manifestaciones de gente que aplaude que se despida gente del estado. Que lo sigan aplaudiendo, pero que sepan que les va a llegar a ellos también. Esto nos afecta a todos», dijo.

López agregó que la política gubernamental «tiende al desarraigo y el despoblamiento rural».

«Nosotros vamos a seguir peleando por una política pública que atienda a ese sector, el productor de pocos recursos, para el que hay que tener políticas diferentes y vamos a seguir peleando por esas políticas diferenciadas. Desde que asumió Milei que venimos exigiendo que haya políticas públicas para ese sector. Y vamos a seguir peleando por las políticas de soberanía alimentaria», completó.

