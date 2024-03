En febrero, Jonatan Viale debutó oficialmente en la pantalla de TN con su programa de actualidad política “¿La Ves?”. El periodista era la nueva apuesta de la señal de noticias, luego de su repentina desvinculación de LN+, donde era una de las figuras de la emisora. El ciclo no tuvo un buen inicio, aunque con el correr de las emisiones empezó a repuntar en materia de rating.

Viale no logra repuntar en los niveles de audiencia. Fuente: (TN).

Sin embargo, la alegría para Jonatan Viale y compañía duró poco debido a que no logra adueñarse de su franja horaria y suele quedar muy atrás respecto a su principal rival LN+. Esta situación adversa en la que se encuentra el animador radial despertó las chicanas de parte de Eduardo Feinmann, con quien no tiene una buena relación. En “Intrusos” comentaron sobre las filosas declaraciones del polémico conductor: “Esta guerra no se detiene, aunque hayan cambiado de canal. Ayer, Feinmann en el pase con Trebucq empezó a decir cosas como yo soy un periodista del montón, hay conductores estrellas (por Viale)”, relató Guido Záffora, panelista del show. Y sumó: “Viale no la está pasando bien. Ayer, perdió nuevamente con LN+ y desde que empezó el programa que tiene problemas”.

Durante todas estas semanas, Jonatan Viale sufrió a último momento la baja de varios e importantes invitados. Esto se sumó a que el presentador de TN fue criticado por el público por algunas preguntas que hace durante su programa, ciertas editoriales tampoco pasaron desapercibidas para los espectadores, entre otras situaciones. Habrá que esperar a ver cómo la señal de noticias y el hijo de Mauro Viale resuelve este mal momento y van en búsqueda del rating perdido.

Rumores de cambios en la grilla de TN

El pésimo momento que atraviesa Jonatan Viale y compañía con su programa “¿La Ves?”, podría desencadenar en que las autoridades de TN tomen cartas en el asunto y muevan algunas fichas en la grilla de programación. A comienzos de esta semana, empezó a circular un rumor sobre un posible cambio de horario para el reconocido periodista.