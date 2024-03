En el Día de la Mujer, el gobierno destacó que se promueve la igualdad de género y la seguridad laboral en el sector privado.

En La Pampa se está llevando a cabo «un importante trabajo» en la lucha contra la violencia laboral en el sector privado, recordó el gobierno. A través de capacitaciones con perspectiva de género, se busca concientizar y prevenir situaciones de violencia en el ámbito laboral, promoviendo ambientes de trabajo seguros y respetuosos para todas las personas.

Estas iniciativas buscan no solo brindar herramientas para identificar y abordar situaciones de violencia laboral, sino también promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades en el mundo laboral. «Con un enfoque inclusivo y comprometido, se trabaja en la sensibilización de empleadores y trabajadores para construir espacios de trabajo más justos y libres de violencia», dijeron desde el sector.

La subsecretaria de Trabajo y Promoción de Empleo, Ana Rodríguez y la directora de Capacitación y Formación Laboral, Celeste Segurado, exploraron en detalle las acciones que se están llevando a cabo en La Pampa para combatir la violencia laboral en el sector privado, destacando la importancia de las capacitaciones con perspectiva de género como herramienta fundamental para promover un ambiente laboral seguro y respetuoso para todas las personas. Además, las distintas capacitaciones para el sector femenino como salida laboral.

Rodríguez contó que «hace ya varios años que tenemos armada la oficina contra la violencia laboral con perspectiva de género, atendemos casos todos los días, en este último tiempo han aumentado los números de casos por estas situaciones».

En ese sentido, agregó que a fines de 2022 se creó una Red Contra la Violencia Laboral, de la cual forman parte varios organismos del Estado, abordamos casos de manera conjunta entre ellos, con Fiscalía de Estado, son los que intervienen en casos para empleados públicos, Secretaría de la Mujer, en su momento INADI, una representante del Ministerio de Trabajo de la Nación.

«Fuimos la primera provincia que firmó esta Red con la cual se largó un protocolo de actuación, justamente para tener un mismo criterio a la hora de abordar casos, inclusive para servirnos de apoyo entre los organismos. Porque muchas veces sucede, porque esto no es procedimiento que es sancionatorio, sino que es conciliatorio, que los empleadores son bastante reticentes a ir a las audiencias, involucrarse, entender que es una temática que todavía cuesta que la gente la acepte, la comprenda y la tome. Así que muchas veces abordamos casos de esa manera, para tener más éxito», apuntó.

«La idea es que el trabajador y trabajadora, al realizar la denuncia, que muchas veces ya vienen con el certificado psicológico, están de licencia, puedan volver a reincorporarse a su trabajo. Muchas veces sugerimos que los cambien de puesto, tratamos de conciliar para tener un buen resultado. En muchos casos los hemos tenido, en otro no tan buena respuesta de los empleadores, porque no lo consideran ni siquiera como algo que sucede o que pasa. Toman el maltrato laboral como algo natural. No es un dato menor que el 90% de los casos son mujeres, esto tiene claramente una perspectiva de género», afirmó.

Consultas y asesoramiento

La funcionaria provincial explicó que «normalmente vienen a asesorarse, a consultar como es el procedimiento, le damos un formulario de denuncia, le explicamos cómo es el procedimiento, porque muchas veces no quieren avanzar, tienen miedo porque está en juego su fuente laboral».