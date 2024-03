El diputado Espartaco Marín, jefe del bloque PJ-Frejupa, afirmó que “no puede ser la mecánica entorpecer y básicamente no venir a trabajar”, al opinar sobre la decisión de la oposición que no bajó al recinto para la sesión que el oficialismo realizó en minoría por la polémica en la distribución de las comisiones.

“No cualquier medio justifica el fin, evidentemente, si la finalidad de la oposición es ganar las próximas elecciones, si el medio utilizado es entorpecer o quitarle la posibilidad de gestión a un Ejecutivo, es poco loable”, afirmó Marín

Y amplió: “Si la finalidad es entorpecer el trabajo de un Ejecutivo, ¿cuál es el medio? es dejar trabajadores en la calle, evitar que se construyan viviendas, quitar la posibilidad de garantizar la alimentación a los sectores que hoy no están accediendo a la canasta básica, entonces deberían morigerar ese medio, porque se llevan puestos laburos”.

Al cuestionar al oficialismo por su ausencia en el recinto, Marín indicó que “no puede ser la mecánica que además La Pampa nunca había experimentado, entorpecer y básicamente no venir a trabajar, el pueblo te elige para que labures y no venís, es muy difícil que vos después quieras justificar eso con un lugar menos o más en una comisión”.

– Se habló después de la falta de quórum sobre influencia de contactos en Buenos Aires de ciertos sectores de la oposición, y que a partir de ahí endurecieron la posición…

– Lo que leo es que hace 15 no se sentaron en el Concejo de Santa Rosa, anteayer no se sentaron en la Cámara de Diputados de Nación, en La Pampa nunca había pasado que un bloque de la oposición decida no asistir a trabajar, ni siquiera en periodos democráticos donde el peronismo tenía menos diputados que ahora y la oposición en su conjunto más diputados que ahora, entonces si hay un nado sincronizado y podría decir que no, pero al leerlo pareciera que estaban bastante parejos en la estrategia, me hacía acordar al “Grupo A” cuando en Senadores y en Diputados en 2010 entre los bloques opositores se quedaron con todas las comisiones, y ahí había un gobierno elegido democráticamente que encima después en el 2011 sacó más del 54%, bueno acá hay un gobierno provincial elegido democráticamente por más de 5 puntos de diferencia y su lista de diputados elegidos también por más de 3 puntos de diferencia que lleva a 15 legisladores por un lado, 13 por el otro (Juntos por el Cambio) y 2 por el otro (Comunidad Organizada), incluso dentro de esos 13 se han separado acá en 7 (UCR) y 6 (PRO), entonces aún más poco sólida es la argumentación de decir que podemos juntar lo que ellos mismos separan.

– ¿Entienden que hay una estrategia de deslegitimar al Ejecutivo Provincial desde la oposición?

– Lo que pasa es que el resultado fue claro, que si bien en La Pampa estábamos acostumbrados a ganar por mayor cantidad de votos, ganamos para gobernador, en diputados y muchos municipios. No podemos volver a contar los votos, cuestionan el resultado, lo intentan morigerar con la sumatoria de partidos que no fueron en una misma boleta, critican el sistema elegido de distribución de bancas que aplica la Constitución, el Tribunal Electoral, incluso nuestro reglamento, utilizan la sumatoria que no existe en términos de parámetro reglamentario o legislativo o constitucional que uno pudiera emplear, aún pese a eso nuestro bloque ha intentado acercar posiciones para llegar a acuerdos. Nosotros nos ponemos a laburar, nos sentamos con proyectos de relevancia y vemos que del otro lado no hay quórum, bueno va a ser muy difícil.

Fuente:LaArena