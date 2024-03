Dos amenazas en menos de 24 horas: qué dicen los escalofriantes mensajes contra Pullaro en Rosario

«Como dijimos muchas veces, Rosario es una de nuestras prioridades en materia de seguridad. Y si bien estamos trabajando desde el minuto uno en llevar paz a los ciudadanos, el delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos. Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando«, sostuvo, por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

«Junto al señor gobernador y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo«, agregó, lo que implicaría los autores de estos delitos reciban el doble de la pena prevista para el hecho cometido.