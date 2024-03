Todo el país está bajo alerta por dengue, ya que la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti alcanzó los 57.000 casos, un nivel récord. En Argentina ya se registraron 39 muertes durante los primeros meses del año y, ante la preocupación de que este panorama continúe en aumento, infectólogos adelantaron cuándo llegará el pico.

Para Quirós, eldebate de la vacuna en este momento es poco práctico porque el efecto biológicova a ser en invierno cuando no hay dengue

TE PUEDE INTERESAR:

Alerta por la suba de casos de dengue: CABA confirmó un «brote epidémico»

La epidemia de dengue en la Argentina sigue en aumento y crece la preocupación: en lo que va del año ya se registraron más de 57 mil casos y 39 fallecimientos, entre ellos un bebé. Con relación a 2023, las afecciones se incrementaron un 2500% .

El último informe que va desde la semana 35 del 2023 hasta la semana 8 del 2024 quedaron registrados 16.126 casos con sospecha de dengue en el conurbano bonaerense, de los cuales 7.883 fueron positivos, 864 descartados y aún 7.379 continúan evaluándose.

Los fallecimientos por dengue en territorio bonaerense pasaron de 4 a 11 en siete días, es decir, que casi se triplicaron al cabo de la semana 8 del año, que terminó el 24 de febrero.

Esta situación preocupa a los infectólogos ya que determinaron que el pico de la enfermedad se da entre los meses de marzo y mayo, según explicaron al analizar el comportamiento del virus. Por lo que los contagios continuarán y, en algunos casos los fallecimientos por esta afección.

“Hay un aumento explosivo de casos y, desde luego, es muy preocupante. No podemos saber si estamos en el pico o no. Se suele alcanzar en abril o mayo. No sabemos si esto puede seguir en aumento”, explicó el infectólogo Pablo Bonvehí, para Canal 26.

Dengue: casi el triple de muertes y el doble de contagios en la provincia de Buenos Aires

Las muertes por dengue en territorio bonaerense pasaron de 4 a 11 en una semana, es decir, que casi se triplicaron al cabo de la semana 8 del año, que terminó el 24 de febrero.

Tres de las muertes ocurrieron en Lomas de Zamora y dos en La Matanza, mientras que Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Vicente López, Moreno y La Plata tuvieron un deceso cada uno.

De los 11 muertos, uno era menor de edad, siete tenían entre 18 y 48 años, y tres eran mayores de 60. Sólo cuatro tenían una comorbilidad registrada.

«La vacuna contra el dengue es eficaz»