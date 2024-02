Un hombre quedó detenido tras ser imputado por el impacto de bala que recibió una camioneta Chevrolet S 10 que estaba estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada del domingo en un domicilio del casco urbano de Victorica. El disparo – se espera el resultado de las pericias para constatar si hubo más de uno – tiene orificio de entrada en compuerta trasera, daño en plástico de caja, ingreso a cabina, perforación de asiento trasero, impacto en zona inferior de volante, torpedo y parabrisas.

Sólo hubo que lamentar daños materiales. Al momento del disparo, no había personas en la camioneta ni peatones cerca.

Luego de recibida la denuncia en la Comisaría Departamental Victorica por parte de la familia damnificada, se dio inicio a la recolección de pruebas, que incluyeron testimonios de testigos y de recursos tecnológicos, entre ellos cámaras de seguridad del lugar que fueron determinantes.

La camioneta fue secuestrada para realizar un informe técnico de daños por parte de la Agencia de Investigaciones Científica (AIC).

DETENIDO

El lunes, un productor rural de 48 años fue formalizado. El fiscal general Armando Agüero del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción le comunicó el hecho por el cual está siendo investigado. Por su parte, el imputado se negó a dar su versión de lo ocurrido. No declaró, quedó detenido y fue allanado su domicilio, donde se secuestró su celular, un arma y una importante cantidad de municiones – casi 200 balas de distintos calibres-.

Este miércoles 14, el imputado recuperó la libertad. Tiene prohibición de acercamiento con las víctimas. El caso continúa su etapa investigativa. Aún no trascendió el móvil del hecho investigado.

Fuente: Infopico