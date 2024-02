Una mujer perdió el control de su vehículo tras una maniobra de sobrepaso en la ruta nacional 35, en la que estuvo involucrado un colectivo, e impactó contra el guardarrail. Afortunadamente no sufrió lesiones y no hubo otro vehículo involucrado.

El incidente se registró este jueves por la mañana, minutos antes de las 9, en cercanías al Parque Luro. Al lugar se acercó personal de la Comisaría Departamental de Toay y bomberos de Ataliva Roca.

Según precisaron fuentes policiales consultadas poreste diario se encontraron con un Ford Focus ocupado por dos mujeres oriundas de Genera Acha que circulaban en sentido sur-norte. «Intentaron rebasar a un colectivo de larga distancia, pero observó que un vehículo venía en dirección contraria e intentaron volver al carril», indicaron.

La conductora les dijo que «el colectivo no dio lugar a dicha maniobra, por lo que perdió el control e impactó contra el guardarrail». El micro no frenó en ese momento y continuó su marcha sin poder ser identificado, mientras que ambas ocupantes fueron trasladadas a la sala de Ataliva para ser examinadas. «No sufrieron lesiones», aseguraron y precisaron que el alcohotest arrojó un resultado negativo.

El colectivo fue interceptado unos kilómetros más adelante. Su conductor, oriundo de Chivilcoy, afirmó que el Focus «realizó una maniobra de sobrepaso peligrosa y chocó solo con el guardarrail».

Desmentida.

La conductora del Focus se comunicó con LA ARENA para desmentir la versión policial y aclarar cómo fue el episodio. La mujer contó que no se trató de una maniobra peligrosa, debido a que realizó el sobrepaso en el área de la línea discontinuada por lo que estaba permitido.

A su vez, señaló que logró rebasarlo «pero el colectivero no me ve, se me tira encima para pasar una camioneta». Ante esto, la mujer decidió «bajar a la banquina. Era mi única opción, fue la maniobra que encontré para no matarnos». En ese momento fue cuando se le reventó la cubierta y perdió el control, por lo que impactó contra el guardarrail.

Por otro lado, aclaró que «no venía nadie de frente» y reveló que no fue sometida al test de alcoholemia. «No se me hizo nada, el colectivero nunca frenó y tuvo que ir la Policía hasta la terminal»