Además, los cobra la cooperativa local junto con el recibo de luz. ¿Es legal? ¿Qué pasa con los cordones cuneta?

En medio de la fuerte crisis económica, un grupo de vecinos y vecinas de Winifreda salieron a plantear públicamente la imposibilidad de pagar las tasas municipales, por los altos valores que significan para sus ingresos.

La inquietud está basada en una particularidad: ese impuesto es cobrado por la Cooperativa Eléctrica de Winifreda, dentro del recibo de los servicios que ella brinda, entre ellos el de electricidad. Lo que plantean los usuarios es la posibilidad de separar los pagos, fundamentalmente ante el temor de que les corten la luz.

«A nadie se le ha cortado ni se le va a cortar la luz por tener deuda de impuestos municipales, es una barbaridad», sostuvo el gerente de la CEW, Hernán Camps, en diálogo con El Diario.

Explicó que «en 2017 se firmó un convenio de recaudación de las tasas municipales primero por dos años, en 2019 re renovó hasta 2023, es decir, por el mandato de la intendenta y ahora se renovó por otro mandato más».

Los vecinos reciben dos boletas, una que corresponde a la telefonía, y otra en la se cobran los demás servicios de la cooperativa más los municipales.

«Se puede hacer el pago parcial, los cajeros de la cooperativa asesoran al usuario. Hay quienes a veces pagan un servicio y después internet, por ejemplo», añadió Camps.

Y aclaró que «si hay casos puntuales de imposibilidad de pago, se debe hacer un trámite en la Municipalidad. Si un asociado llega a la caja y nos manifiesta que no puede pagar los municipales por equis motivo, socioeconómico, laboral o familiar, no puede pagar, hace el trámite de excepción en la Municipalidad para que no pague».

Este método de cobro a través de la cooperativa se realiza en otras localidades. En Winifreda, la CEW funciona como ente recaudador y «el 10% de lo recaudado por impuestos nos queda a nosotros, nos sirve para un montón de cosas», dijo Camps.

Y completó que «la forma de cobrar está legitimada, avalada por el Concejo Deliberante y si alguien tiene algún problema para abonar, debe plantearlo en la Municipalidad».

Cordones cuneta

Los vecinos y vecinas que hablaron con este diario hicieron hincapié, por ejemplo, en el monto que están pagando por la obra de cordones cuneta en algunas zonas de la localidad.

«Entendemos que esos fondos para hacer frente a la obra llegaron de Nación, pero la gestión de la intendenta Adriana García nos la cobra a cada frentista… encima la financiación está hecha en función del litro de combustible, lo que obviamente se encarece cada día más y se hace casi impagable», describió un jubilado que habló con este diario.