De los dos casos confirmados en los últimos diez días, se trata de una nena oriunda de Buenos Aires que se encontraba de vacaciones en Monte de los Gauchos y fue atendida en el Hospital de Río Cuarto, y de otra nena de diez meses la localidad de El Tío, que recibió atención en el Hospital de Niños.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba recordaron la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar la contaminación de agua y alimentos con el grupo de bacterias llamadas Escherichia Coli, sobre todo en época de altas temperaturas.

“Es fundamental lavarse las manos frecuentemente, ingerir alimentos completamente cocidos y prestar atención al manipular y conservar alimentos. También recomendamos la consulta temprana ante la aparición de síntomas como diarrea, vómitos o dolor abdominal”, recomendó Patricia González, referente del Departamento de Zoonosis, , en diálogo con el medio local La Voz.

Que es el Síndrome urémico hemolítico

El Síndrome urémico hemolítico es una enfermedad caracterizada por la destrucción de glóbulos rojos (anemia hemolítica) y la disminución de las plaquetas en la sangre (trombocitopenia) con compromiso de múltiples órganos, en especial los riñones, lo que puede llevar a insuficiencia renal aguda.

La causa más común está asociada con infecciones intestinales causadas por la bacteria Escherichia coli, productora de toxina Shiga (STEC). La enfermedad se desencadena por la ingestión de alimentos o agua contaminados con la bacteria, la cual se encuentra presente en la materia fecal de animales y personas.

Afecta principalmente a niños y niñas, aunque también puede darse en adultos mayores y en quienes tienen defensas bajas a causa de otras enfermedades.

Para prevenir la enfermedad se recomienda:

Lavarse cuidadosamente las manos después de ir al baño

Lavarse cuidadosamente las manos antes de preparar alimentos

Cocinar adecuadamente la carne

Utilización de agua segura para el consumo

Para cortar alimentos pidieron no usar el mismo cuchillo o superficie (tablas, mesadas) que se usa para carnes crudas sin antes lavarlo bien con agua y detergente

Evitar comer carne poco cocida

Consumir leche y productos lácteos pasteurizados

Lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas.

En recién nacidos, se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida

Evitar alimentos procesados sin adecuada cocción o aquellos elaborados en lugares no seguros

Síndrome urémico hemolítico: síntomas

Si una persona presenta los siguientes síntomas, no debe manipular ni preparar alimentos, tampoco asistir al trabajo, escuela, balnearios o piletas. Debe realizar inmediatamente una consulta al médico y no automedicarse:

Diarrea intensa, con o sin sangre

Vómitos

Dolor abdominal

Decaimiento y fatiga

Manchas rojas en la piel

Hematomas

Palidez

Disminución en la eliminación de orina

En bebés y niños, rechazo al alimento