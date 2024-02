Jonatan Viale debutó en TN con su informativo ¿La ves? y no cayó bien en ciertos sectores del Grupo Clarín al punto de recibir una crítica lapidaria de Marina Calabró. «Una decepción», sentenció la periodista en un extenso análisis del programa del hijo de Mauro Viale.

En su columna diaria en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) Marina Calabró le dedicó varios minutos al programa debut de Viale en TN y se mostró impiadosa en su visión sobre el programa político: “¡Arrancó Jonito con su nuevo programa ‘¿La ves?’, me gustaba más el nombre de su programa anterior -comenzó diciendo la periodista-. Él va a cubrir la franja de 21 a 22 horas en TN, la verdad es que la barrida futurista y la gráfica en verde neón ¿Qué quieren que les diga? Yo sé que él está chocho pero a mí no me da TN, tengo que acostumbrar mi retina, quizás en una semana le diga que está bien, pero ayer pensé ¿Esto qué es?”Después se da una suerte de paradoja porque todo el que conoce el estudio me dice que es muy lindo, al igual que la escenografía, que es moderno y amplio, pero cuando lo vi por la tele fue una decepción porque lo vi chiquito, encajonado, la mesa es grande ¡Pero medio al cohete! Los veo perdidos en el espacio. Por eso le pregunté a Alejandro Ripoll que pasaba y me contestó que estaban mal elegidos los lentes de la cámara. Es decir un tema de puesta de cámaras, pero sobre todo de lentes. Nada, tal vez se buscó, como es amplio, darle un tono más intimista, será una decisión estética del director, pero yo no lo vi lucido”, agregó.

Por último, la periodista que también trabaja en LN+ aniquiló el trabajo de su colega al señalar: “Después lo que a mí menos me gustó, y sé que me va a odiar más de lo que ya me odia, es el pase con Sehinkman. Me pasaron dos cosas, una cuestión de formas, hay que darle un ritmo que no tuvo, pero me da la sensación que este pase lo ablanda a Jonatan y creo que su público lo quiere más duro. En el primero no se logró, no sumó nada. Yo no lo haría. Pero estuvo muy bien su editorial y lo que más me gustó fue la nota de Lanata que se entendió perfecto. Además de en cuanto al rating partió de 1,4 y llegó a 3,5 puntos”.