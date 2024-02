La policía de Rancul trabaja en dos hechos delictivos verificados en la localidad en las últimas horas. Por una parte, una vecina denunció el faltante de elementos de bronce en el cementerio local, mientras que en una vivienda particular robaron 400 mil pesos.

En el cementerio local se pudieron constatar, además, daños en el mármol ubicado sobre algunos nichos y tumbas, que fueron despojadas de placas y manijas de bronce de ataúdes. Los investigadores ya iniciaron su trabajo y aguardan que a través de la difusión de la información, más personas detecten y avisen de faltantes y daños.

El comisario Marcelo Herrera respondió a FM Líder que por el momento los faltantes se comprobaron en cinco nichos y panteones, pero presumen que habría más damnificados. Además, afirman que el robo del bronce persigue la venta en el mercado negro.

Dinero.

La otra investigación abierta tiene que ver con la denuncia, por parte de un vecino, del faltante de la suma de 400 mil pesos de una vivienda particular ubicada en la calle Roca. Los primeros resultados dan cuenta de que el o los autores o autoras ingresaron a través de una ventana, que no fue forzada. No verificaron otros daños ni faltantes en el interior de la morada. Informaron que el hecho habría ocurrido en la mañana del último martes.