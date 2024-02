En la últimas horas, Carolina Pampita Ardohain anunció que dará un paso muy importante en su carrera artística, en el que se instalará un tiempo en Uruguay para encarar un nuevo proyecto en el país vecino. Primero, lo adelantó en su visita al programa de Mirtha Legrand. “A partir del 12 de marzo voy a estar en Veo cómo cantas, en Teledoce”, dijo la modelo contenta por esta oportunidad.

En sus redes sociales, la jurado del Bailando interactuó con sus seguidores orientales y explicó de qué se trata esta convocatoria. “Hola, Uruguay. Se viene un gran 2024 en Teledoce. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato, Veo cómo cantas, donde voy a ser una de las asesoras. Nos vamos a divertir mucho juntos, un beso enorme, nos vemos pronto”, aseguró Pampita.

I Can See Your Voice es un ciclo que ya se emitió en otros países como por ejemplo en México donde el año pasado participó Ricardo Montaner. El formato en cuestión es originario de Corea del Sur y los famosos que van de invitados tienen la labor de descubrir cuáles de los participantes, que harán playback, son cantantes profesionales y cuáles no.

Según el comunicado oficial que lanzaron desde la producción del programa ”el reto será descubrir y eliminar a los impostores, sin escucharlos cantar. Ahí es donde intervendrán los asesores (en este caso Pampita) para ayudar a los participantes a cumplir el objetivo”. De esta manera, la modelo deslizó algunas pistas de su calendario laboral, luego de participar de la final del Bailando 2023 como jurado y de disfrutar sus vacaciones.

Pampita fue a ver a Lionel Messi a Miami

La presencia de Pampita en el amistoso entre Inter Miami y Newell’s

En los últimos meses, y fiel a su costumbre viajera, Carolina anduvo por México, Indonesia, Europa, Nueva York y en Punta del Este, por descanso o por trabajo. El último viaje fue a Estados Unidos y allí llevó a sus hijos Beltrán y Benicio a la cancha para ver a Lionel Messi. La sorpresa para los menores posible gracias a la colaboración de Maxi Rodríguez, exfutbolista y figura destacada en el mundo del deporte.

Todo se dio en el marco de una jornada muy emotiva para el fútbol, fue el día que Messi lideró a Inter Miami en un enfrentamiento amistoso contra Newell’s, celebrado en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Ese partido tuvo un significado especial al marcar el regreso del astro futbolístico a las raíces de su carrera, enfrentando al equipo que lo vio dar sus primeros pasos cuando era apenas un niño en Rosario.

De hecho, el punto de encuentro entre Maxi y Pampita marcó el comienzo de esta aventura, cuando les extendió la invitación para asistir al partido. La pregunta de Rodríguez, “¿Quieren ir a la cancha?”, obtuvo una respuesta con visible emoción por parte de los niños, anticipando una experiencia memorable, que quedó registrado gracias a un video publicado por la propia modelo. La elección del atuendo para el evento también habló del espíritu de la ocasión: mientras Carolina y su hijo Beltrán optaron por camisetas de Newell’s, Benicio, por su parte, decidió vestir el uniforme del Inter Miami, mostrando la diversidad de aficiones futbolísticas dentro de la misma familia.

Además de disfrutar del emocionante partido, la familia y sus amigos aprovecharon para compartir snacks y un balde de pochoclos, lo que añadió un toque de cotidianeidad a la extraordinaria salida. La presencia de Pampita en las gradas no pasó inadvertida, no solo por la afición presente sino también en las redes sociales, donde se generaron diversas reacciones y memes que tuvieron a la conductora y modelo como protagonista.