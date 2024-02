La Secretaria de Bienestar Universitario informa que se encuentra disponible el Registro Habitacional, de las localidades de Santa Rosa y General Pico, para recaudar datos de inmuebles que estén a disposición de alquiler. Estos datos luego serán compartidos con aquellos o aquellas estudiantes que soliciten la información.

El listado tiene como única finalidad brindar información al estudiantado de las casas, departamentos o pensiones en alquiler, facilitando el acceso a una vivienda en su lugar de estudio. «La inscripción del registro se hará a través de un formulario web destinado a propietarios de inmuebles a alquilar que deberán completar con todos los datos que se solicitan», indicaron desde la Secretaría.

«Se aclara que la UNLPam no garantiza la veracidad de la información proporcionada por los locadores en las planillas de registro, las propiedades no son evaluadas ni inspeccionadas por la Secretaria de Bienestar Universitario. Así como tampoco intercederá o tomará parte de los contratos realizados entre los particulares, y no se hará responsable de la conducta, incumplimientos, y de ningún acto u omisión, por parte de locadores ni por parte de los locatarios», completaron.

Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLF4ipwBGrgG9eLLHscOsc12og2NMIFlG2PhoukxV1RJyhbg/viewform