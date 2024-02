Dos hermanas santarroseñas vivieron minutos de terror durante un paseo en kayac en Córdoba. Las jóvenes, que iban con otras dos amigas, cayeron al río crecido y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.

Las jóvenes pampeanas, Noelia y Melisa Bustamante, junto a dos amigas, Jésica y Ailín, viajaron a Villa María (Córdoba) para disfrutar del Festival Internacional de Peñas.

Cuando llegaron contrataron el servicio de excursión de kayac a cargo de un hombre encargado del paseo por el río.

«El martes 13 de febrero, a las 14.30, le preguntamos a un guardavidas, que estaba detrás del anfiteatro, dónde podíamos realizar la excursión: nos pasó un contacto y lo llamamos», relató Noelia a LA ARENA.

Tanto Noelia como Melisa son de Santa Rosa pero viven en Córdoba: Noelia en capital y Melisa en Villa María.

Las jóvenes contrataron el servicio de excursión para las 15.

El hombre les dio una charla sobre maniobras de unos 10 minutos, y les dijo que el río estaba tranquilo y que lo único que debían sortear eran algunos obstáculos por los árboles.

«Nos dijo que lleváramos la mochila, lo que nos pareció raro, porque si se nos daba vuelta el kayac íbamos a perder todo», recordó.

Noelia y una de sus amigas se subieron a un kayac, su hermana Melisa y otra amiga en el otro y el encargado del paseo iba solo en un tercer kayac.

«Solo nos dio un remo y un chaleco para cada una», dijo.

PESADILLA EN EL RIO.

Noelia contó que a los 15 minutos de ir por el río el kayac de su hermana y su amiga se dio vuelta por lo que ambas cayeron al agua. «El encargado del paseo no pudo controlar la situación, mi hermana pudo llegar sola a la orilla mientras que su amiga fue alcanzada por este hombre al que también se le dio vuelta el kayac», dijo.

Melisa, ni bien llegó a la orilla, le pidió ayuda a una familia, que estaba en el lugar y que a la vez se comunicó con los bomberos. Los servidores públicos y efectivos policiales de Villa María activaron un rápido operativo de búsqueda para dar con Noelia y su amiga que seguían a la deriva por el río.

Los bomberos le dijeron que era la tercera vez que pasaba algo por el estilo porque el río está crecido y no se pueden realizar este tipo de actividades.

«Nosotras seguíamos a la deriva, en el kayac, no sabíamos dónde íbamos a parar, mirábamos para atrás, no venía nadie, realmente no teníamos experiencia en este tipo de actividad: tres sabíamos nadar pero una de nosotras no», sostuvo.

Noelia y su amiga fueron solas por el río hasta que media hora después pudieron encallar en una isla.

«Le avisamos a un hombre, que era bombero, que por suerte se comunicó con sus pares y nos pudimos reencontrar con nuestras amigas», dijo la joven pampeana al agregar que en ese momento el responsable del paseo nunca se hizo cargo.

«No nos dijo que el río estaba crecido, tampoco nos dio las herramientas necesarias, no sabía de rescate ni llamó a los bomberos», sostuvo Noelia al confirmar que las jóvenes realizaron la denuncia policial respectiva.

«Nos dijeron que lo denunciáramos porque no se puede meter al río crecido pero el tipo esperó que se fueran los policías para intentar embestirnos con su camioneta», afirmó que «también nos dijo que no nos iba a pagar nada».

Noelia definió a esto como un «susto con suerte».

«Si no hubiese sido por el accionar de la familia que ayudó a mi hermana, de los bomberos y de nosotras que pudimos encallar esto hubiese terminado en una tragedia», completó.