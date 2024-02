El gobierno de La Pampa informó el estado de situación sanitaria respecto al crecimiento de casos de dengue confirmado que llegó a casi tres decenas de personas. «Desde comienzo de 2024 hasta el 24 de febrero (semana epidemiológica 8 cerrada), se han confirmado 29 casos de dengue», indicaron desde el Ministerio de Salud.

En esa línea, detallaron que de los 29 casos confirmados 23 son importados, (presentan antecedente de viaje a otras provincias), a los que se suman seis casos residentes en la localidad de General Pico, que no presentaron antecedente de viaje.

Dos de los casos confirmados residen en Santa Rosa, 11 en General Pico (seis de los cuales no presentaron antecedente de viaje a otras provincias con circulación viral), tres en Ingeniero Luiggi, dos en Catriló, tres en Toay, dos en General Acha, dos en Intendente Alvear y un caso en las localidades de Lonquimay, Realicó, Eduardo Castex y Victorica, respectivamente.

Casos sospechosos.

Desde la Dirección de Epidemiología informaron que se encuentran trabajando en la investigación de casos notificados en diferentes localidades del territorio provincial, los cuales permanecen en estudio aguardando resultados. No obstante las acciones de bloqueo se realizan frente a la sospecha.

Como medidas de prevención solicitaron a la comunidad extremar cuidados para evitar que el ciclo de vida del mosquito se complete. En esa línea, recomiendan desechar objetos que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.). Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros). Limpiar bebederos y renovar periódicamente el agua para las mascotas. Limpiar canaletas que acumulan hojas y tierra así el agua circula y no se acumula. Cortar el césped o los pastizales, así se evita parte del ciclo y refugio de los mosquitos.