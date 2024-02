La Pampa no está recibiendo el dinero que debe enviar el Gobierno Nacional para solventar el déficit de las cajas de jubilación que en su momento no transfirió. La obligación de la Nación de solventar los déficits de los regímenes previsionales no transferidos es de 1999, cuando se suscribió un pacto fiscal en donde el gobierno central asumía ese compromiso.

En enero, no se transfirieron fondos para las cajas provinciales. Se trata de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En 2017, en la gestión de Mauricio Macri, dejó de exigirse la «armonización» de los sistemas provinciales con el nacional. Por ley se dispuso que los montos girados son los equivalentes a los desequilibrios que los regímenes tendrían si estuvieran en manos de Nación.

En ese esquema, Anses -en base a información que aporta cada provincia- simula cuál sería el rojo que generaría el sistema provincial bajo la hipótesis de que se aplicara la normativa previsional nacional.

Hasta ahora Anses no hizo ninguna transferencia a las cajas provinciales. No solo no actualizó los montos, sino que suspendió el envío de fondos.

El no envío de los fondos para compensar las cajas se suma a recorte total de las transferencias no automáticas hacia la provincia por parte de Nación. Esto incluye, lo comprometido por obras públicas a partir de convenios y contrados firmados.

Tampoco el gobierno de Javier Milei está enviando el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que forma parte del salario de la docencia pampeana y que se está haciendo cargo la provincia. Este tema fue reclamado en la reunón del Consejo Federal de Educación por parte de la ministra de Educación pampeana.