Cada trabajador o trabajadora percibió con el sueldo que se pagó este jueves unos $30.000 menos por cargo, a raíz del ajuste del presidente Javier Milei.

La docencia pampeana sintió en bolsillo propio este jueves el impacto negativo de la motosierra del gobierno nacional de Javier Milei: los sueldos fueron podados porque está ausente en el monto que se pagó lo que corresponde al Incentivo Docente, que Milei quitó de la cancha.

Son $28.700 por cargo o cada 15 horas, o $60.000 para quienes dos cargos o 30 horas. Según cada caso, representa el 4% o el 8% del total del salario, según la confirmación que hizo el gremio que agrupa a la mayoría de la docencia.

El mes anterior el gobierno provincial se había hecho cargo de la compensación por el recorte de Milei, pero en esta ocasión no, porque el Ejecutivo pampeano esperaba justamente que el gobierno nacional devolviera esos fondos y no lo hizo.

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa está en pleno plan de lucha, que prevé una radio abierta este viernes por la mañana en la Plaza San Martín de santa Rosa y en la Plaza Seca de General Pico. Por ahora no hay anunciado un paro, pero la situación -que se repite en otras provincias- hace escalar el conflicto.

La Confederación nacional, CTERA, no definió participar de los paros que para el lunes anunciaron en el país otros gremios docentes, los que pertenecen a la CGT.

Lo paradójico es que la docencia cobró su sueldo este jueves en La Pampa con el incremento salarial dispuesto por el gobierno provincial, del 20%, más el aumento en las asignaciones familiares, pero con el ajuste dispuesto por el gobierno de Milei.

La Pampa había pagado unos $407 millones el mes anterior, para hacerse cargo del FONID porque Nación no mandó la plata. Pero lejos de concretar una compensación, ahora el gobierno de Milei sostuvo su plan motosierra y no sólo no devolvió esos fondos, sino que no envió los correspondientes a este mes.

Desde lo formal, el FONID tuvo vigencia hasta el 1 de enero de este año y no fue prorrogado. Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, como representantes de La Pampa en el Congreso Nacional, presentaron un proyecto para prorrogarlo.