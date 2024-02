La diputada nacional por La Pampa, Varinia Marín (Unión por la Patria), aseguró que el freno a la “ley ómnibus” que deberá tratarse nuevamente en comisión “es el peor escenario para La Libertad Avanza” y un “fracaso” de la estrategia parlamentaria del gobierno de Javier Milei.

“El gobierno está tenso desde el segundo día que asumió cuando devaluó un 118%, y en diciembre fue un 25,5% de inflación. Eso empeora el humor social, y en el DNU y en la ley no hay una medida a favor de los trabajadores ni de los más postergados. No hay absolutamente nada”, afirmó Marín en Radio Noticias.

“Nosotros representamos al 44% que nos votó para no acompañar estas medidas”, dijo la legisladora. Sobre el tratamiento del proyecto, agregó que “no tuvimos ninguna responsabilidad” porque “ellos mismos mandaron el proyecto a comisión. Es todo irregular, improvisado. No hay respuestas concretas. No hay un orden, querían modificar los artículos cuando no teníamos el dictamen impreso con los cambios”.

– ¿Hay voluntad en el peronismo de jugar en la política con más unidad?

– Nosotros perdimos las elecciones, nuestro gobierno no cumplió las expectativas, la gente espera soluciones. Lo asumimos y tenemos que reagruparnos, pero cuando miro los 257 diputados podría decir que el 30% de los que están en otros bloques son peronistas, algo hemos hecho mal para expulsar peronistas que siguen militando en otro espacio. Hay que hacer autocrítica.

“Es insólito”.

Marín dijo que fue “una sesión muy extraña que terminó de una forma aún más extraña” y recordó que “primero el presidente empezó con el DNU y después vinieron dándonos tres semanas de tratamiento con esta ley de más de 500 artículos que modifica estructuras económicas, sociales, jurídicas, penales, todos los temas”.

En esa línea, agregó: “No vino el ministro de Economía (a comisión) ni el jefe de Gabinete. Tampoco el autor de la ley (Sturzenegger). Nadie se hacía responsable, todo sospechoso”, agregó. Estuvimos 24 horas sesionando y nunca nos trajeron el dictamen definitivo, viene todo muy mal organizado. (Miguel) Pichetto los alertó que iban a perder el punto de las privatizaciones” y por ello, el oficialismo decidió pasar el proyecto a comisión.

“La estrategia parlamentaria fue muy mala”, comentó. Resaltó las manifestaciones populares en contra de la ley, en un contexto “de inflación descontrolada, aumento de tarifas, combustibles, les tendría que haber llegado todo eso. Poner el Estado en venta con esta ley, es realmente insólito”.

“Hay 38 diputados libertarios, ninguno defendió la ley. Se dedicaron a atacarnos a nosotros, el PRO de entrada dijo que apoyaban todo y después está el bloque de Pichetto que incluye socialistas, los cordobeses, pero creo que hay un nivel de improvisación e impericia en lo parlamentario y también en lo político”.

“Nunca vi que un Ejecutivo envíe una ley, que la lleve al recinto y empiece a perder allí por artículos. Tenían otras opciones pero eligieron que vuelva a comisión, que es el fracaso de la ley, es el peor de los escenarios para ellos, porque es volver a discutir todo de nuevo con la consecuencia que trajo”, amplió Marín.

Represión.

Por otro lado, explicó que “está vigente el DNU que es hasta más peligroso que esta ley y no logramos que se convoque a la comisión para tratar ese decreto” y señaló que “la ley que regula los DNU dice que las cámaras podrán sesionar de oficio si la comisión no se expidió. Por ello, el Senado le pidió a la vicepresidenta que convoque a comisión pero se negó”.

Advirtió que “esto es excepcional” y recordó que en el inicio de sesiones “en Diputados se votó que las comisiones se integren de acuerdo al sistema D’Hondt, y no lo respetaron. Era una decisión del pleno de la Cámara. Son irregularidades por encima del reglamento y la ley”.

“La vicepresidenta argumentó que estábamos en período extraordinario y que no correspondía, y se negó a convocar (para tratar el DNU). Esto se enmarca en sesiones, en un contexto de represión, con un ajuste salvaje en lo económico y social. Hay prepotencia”, finalizó.