Sonia Alesso, planteó la necesidad de «recuperar lo perdido por la inflación» y tener reuniones periódicas para evaluar el efecto de la inflación sobre los salarios. «Es el mismo criterio que planteamos en 2023», dijo.

Un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) se reunirá el próximo jueves para definir medidas y reiterar al Gobierno nacional el pedido de que convoque a una paritaria docente nacional, luego de que el presidente Javier Milei insistiera el viernes en que no habrá una convocatoria formal.

«Las clases empiezan el 26 de febrero en la mayoría de las provincias. Tendremos un congreso de Ctera el próximo jueves para definir medidas luego de que hemos insistido en la necesidad de que nos convoquen a la paritaria», dijo Sonia Alesso la mañana de este sábado en declaraciones a radio Mitre.

El encuentro será el jueves 22 a las 11 en la sede del gremio, ubicado en Chile 654 de CABA.

«En muchos casos los Gobiernos provinciales lo abonaron por única vez en enero, pero ya están planteando que este mes no van a poder hacerse cargo de estos fondos»

«El Gobierno sigue diciendo que va a convocar a la paritaria nacional docente», por lo tanto los docentes aguardan a «definir medidas la semana que viene en caso de que no haya convocatoria» como ocurrió hasta ahora, dijo la sindicalista.

Según explicó Alesso, «en la paritaria se fija el piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina» y cuestionó que «tampoco se envió el Fondo Compensador para comedores y en un momento social tan grave se ejecutó en cero».

Denunció que también «se paró la construcción de escuelas y jardines de infantes» y también crece la problemática del aumento de niños y jóvenes que pasan de la escuela privada a la pública, lo que hace «aumentar la matrícula».

«Vamos a tener una sobre matrícula que va a requerir de más aulas, de más bancos y otras cuestiones», anticipó.

Por otro lado, Alesso también se refirió a la decisión del Poder Ejecutivo de no ejecutar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y señaló que «se paga a todos los docentes de la Argentina» y «ha sido ejecutado por todos los Gobiernos».

«En muchos casos los Gobiernos provinciales lo abonaron por única vez en enero, pero ya están planteando que este mes no van a poder hacerse cargo de estos fondos que históricamente pagó Nación por vigencia de dos leyes», aseveró.

«En la paritaria se fija el piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina»

Alesso sostuvo que «no solo están sin aumento, sino que además corren el riesgo de cobrar menos la próxima semana».

Para la sindicalista, la situación salarial docente no es igual a la que tuvieron durante el Gobierno anterior porque durante la presidencia de Alberto Fernández «había aumento salarial».

«Me parece irrisorio que digan que es lo mismo que haya aumento o que no haya, que es lo mismo que haya paritaria o que no haya, que es lo mismo que se manden a las provincias las partidas que están fijadas por ley, o que no se envíen», remarcó.

Finalmente, Alesso indicó que el aumento mínimo requerido sería «recuperar lo perdido por la inflación» y «tener paritarias cortas que permitan evaluar la inflación».

«Es el mismo criterio que planteamos para la paritaria 2023, con revisiones bimestrales o trimestrales», concluyó.