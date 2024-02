El vocero presidencial ratificó que el Gobierno Nacional reglamentará el decreto correspondiente. «Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación», afirmó en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. Sus declaraciones sobre Cristina Fernández de Kirchner.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este lunes que en las próximas horas el Gobierno nacional reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.

«Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación», dijo Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada.

El portavoz presidencial destacó que «durante décadas esto no pudo ser así» y celebró que esta medida le dé «mucha más libertad» a los trabajadores.

Por su parte, al ser consultado por la paritaria nacional docente, que aún no fue convocada por el Gobierno y forma parte de uno de los principales reclamos de gremios de la educación para garantizar el inicio de clases en tiempo y forma, Adorni respondió que «seguramente esta semana haya reuniones entre las partes para tratar de destrabar el conflicto».

Además, el vocero presidencial se refirió a una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano por «irregularidades en la compra de medicamentos destinados a pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior» de gobierno.

Al respecto, Adorni expresó que se trataba de un «proceso absolutamente impune» al que definió como «la parte más cruel de la casta política» que incluía, detalló, «presupuestos aprobados sin firma» o «compras por correo electrónico sin comparativas con otros proveedores».

Más allá de estos controles que dieron lugar a la denuncia, el funcionario garantizó que «todos los que necesiten medicamentos los van a seguir recibiendo».

Acerca del reclamo de organizaciones sociales por la falta de alimentos en comedores, el portavoz aseguró que «se sigue asistiendo a todos los que se asistía antes» pero «sin intermediarios».

«Se sigue asistiendo a todos los que asistían antes. Se han eliminado los intermediarios y todo convenio que se venció o comedor o cualquiera otra institución que asistía en el día a día a personas vulnerables y que ha cumplido con todo lo que el Ministerio de Capital Humano ha pedido, se lo sigue asistiendo», explicó.

Y en esa línea desmintió de manera tajante: «Que se haya cortado la asistencia a todos los comedores es absolutamente falso».

Respuesta a Cristina Fernández

En otro orden consideró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien saludó por su cumpleaños 71, es «una de las figuras más relevantes en los últimos 20 años de esta decadente Argentina».

Adorni cuestionó a la exmandataria por su opinión crítica acerca de la gestión económica del presidente Javier Milei y le recomendó, con ironía, «cambiar a sus asesores» en la materia.

«En primer lugar, desearle un feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, exsenadora, dos veces presidente y una vez vicepresidente. Figura, si las hay, relevante de los últimos 20 años de esta decadente argentina», comenzó diciendo Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.

El vocero presidencial, en tanto, le «sugirió» a la exjefa de Estado que «cambie a algunos de sus asesores económicos» porque uno de ellos, al que no identificó, durante el fin de semana dijo que «el déficit fiscal está bien y sirve para el crecimiento de los países».

«En esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos cómo estamos», sostuvo el portavoz del presidente Milei.

En los últimos días Fernández de Kirchner recurrió a las redes sociales para cuestionar la política económica del Gobierno nacional. La semana pasada lo hizo por medio de la difusión de un documento de 33 páginas en el que alertó que el país vive una tercera crisis de deuda, en tanto que esta mañana afirmó que la Argentina se encuentra, en materia social, peor que hace 20 años.

«Argentina barría mucha basura abajo de la alfombra y no lo vamos a seguir haciendo»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó este lunes el superávit fiscal alcanzado en enero y señaló que es el camino para «terminar con la inflación y generar crecimiento», al tiempo que remarcó que el Gobierno apunta a «terminar con 20 años de destrucción de la Argentina cueste lo que cueste».

«Son datos que a nosotros nos pusieron enormemente contentos porque sabemos que detrás de ese anuncio que parece hasta frívolo, está un camino que estamos recorriendo donde vamos a terminar con la inflación, vamos a generar crecimiento», afirmó Adorni.

En la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, dijo que en ese recorrido «te vas a olvidar de los US$ 200 o US$ 300 que cobra la gente en promedio porque se van a mejorar los salarios y porque apuntamos a una Argentina distinta, no sólo con el superávit sino con otro montón de cosas, y eso no es negociable».

«El `no hay plata´ es conceptualmente entender que la Argentina barría mucha basura abajo de la alfombra y no lo vamos a seguir haciendo», remarcó el vocero.

Agregó que «no podemos gastar más de lo que tenemos, esto lo marca la realidad y la triste historia argentina» en la que «tenemos índices de pobreza récord histórico o de los más altos que ha tenido la Argentina en su historia» y «problemas en salud, educación».

«También tenemos problemas en cuestiones inflacionarias, transitando un momento muy duro de la realidad argentina, hemos despedazado la moneda, la hemos destruido a la moneda en los últimos 20 años», señaló Adorni.

En esa línea, sostuvo: «Me puedo ir un siglo atrás y podría justificar todas las crisis argentinas en el déficit fiscal que te lleva indefectiblemente a emitir o endeudarte».

«En este daño que se le ha hecho a la Argentina nosotros no vamos a participar, no nos votaron para eso y no tenemos ninguna intención de seguir destruyendo a la Argentina sino todo lo contrario, terminar con 20 años de esta última etapa de destrucción de la Argentina, terminar de una buena vez cueste lo que cueste», aseguró el funcionario.

En este contexto, dijo que «hay un montón de sectores que están disconformes» y que «quien pretendía que la pobreza, la inflación, las jubilaciones y todo el resto de las cosas se iba a resolver en 70 días me parece que reviste falta de sentido común».

«Un país que se rompió en unas varias décadas, que se arregle en 60 ó 70 días me parece inconsistente por parte de aquellos que lo piensan», remarcó el vocero.