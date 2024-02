El gobierno nacional de Javier Milei «privatizó», o quizá esté mejor dicho «partidizó» su nexo con la provincia de La Pampa: aunque parezca insólito, y mientras el propio gobierno provincial plantea el problema de la falta de interlocución con el gobierno central, el que actúa como aceitador de esas relaciones es un dirigente al que ni siquiera formalizaron con un cargo público: Luciano Ortiz, cara visible del partido La Libertad Avanza.

El propio Ortiz explicó su rol: «No cumplo función, soy referente de La Libertad Avanza en La Pampa y de alguna manera nexo entre el gobierno nacional y algunas solicitudes y requerimientos de distintos sectores de la provincia».

Insistió en que «es mi trabajo y mi función dentro del gobierno. Es una función natural, orgánica, no que implique cargo o título específico. El gobierno nos utiliza como vía de intermediación y contacto para los que suceda en la provincia».

Las demandas de una mejor comunicación con el gobierno son múltiples: desde el propio gobierno provincial que no conoce información vital de algunas áreas, hasta referentes de agrupaciones, organizaciones, gremios o cámaras, que también demandas pagos, datos, perspectivas de lo que viene.

Ortiz dijo: «Si no tienen forma de llegar de manera directa, nos ofrecemos para hacer ese nexo».

-¿Crees que si esa práctica la utilizara un gobierno peronista sospecharían de un curro? ¿Por qué un sector para hacer un planteo al Estado tiene que pasar por un particular?

-Podría ser si yo ocupara algún tipo de cargo público. Es la forma que ha elegido este gobierno. Si fuera otra, sería otra. Estamos abiertos y dispuestos a tomar reclamos, analizar la situación y funcionar como canal de comunicación.

Milei no conoce La Pampa

Nación ni siquiera ha designado autoridades en las delegaciones locales de los variados organismos públicos que hay en La Pampa (PAMI, ANSES, INAES, INADI, entre otros).

«Nosotros canalizamos las problemáticas en las áreas que corresponda», dijo Ortiz. Y anunció en declaraciones a Radio Kermés que esas designaciones están retardadas. «Las designaciones de autoridades vienen como atrasadas. Se explica porque en prácticamente todos los organismos se llevan a cabo auditorías para que esos organismos trabajen de manera eficiente y para lo que fueron creados, y no para política partidaria», apuntó.

-¿El gobierno tiene en la provincia otras referencias además de vos y tu partido?

-No, para nada. Por lo menos no en La Pampa. Acá la referencia es el Partido Libertario, lo ha sido siempre, continúa así y así seguirá. Si hay otros sectores que se manifiesten a favor o hagan alguna acción en consonancia es otra cuestión, es decisión de esos espacios, no hay un acuerdo en particular ni alianza.

-¿Milei conoce la provincia?

– El presidente no conoce la provincia físicamente, pero sabe mucho por lo que le contamos.

-¿Y qué sabe de la provincia?

-Que es una provincia estancada, que desde la vuelta de la democracia no desarrolla matriz industrial, productiva; en la que nuestros jóvenes emigran, que tiene deficiencias en la infraestructura. Esas problemáticas están debidamente informadas.

-¿Dirías que Milei tomó alguna medida a favor del pueblo pampeano?

-No creo que Milei tome medidas que beneficien al pueblo de una provincia en particular, porque debe favorecer al conjunto de todos los argentinos y eso es lo que estamos viendo en un gobierno que apenas lleva dos meses de rodaje. No se analiza una provincia específica.

-Pero sí tomó medidas que perjudican a la provincia, entre ellas la eliminación de la obra pública que ya provocó cientos de despidos…

-Eso es algo que sucede todos los años, no es de ahora, seguro los trabajadores se vuelvan a reincorporar.