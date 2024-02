La intervención del diputado del PRO cuestionó al gobernador Ziliotto y chicaneó a la oposición. Dijo que busca un país recuperado «para todos los argentinos de bien».

El diputado del PRO Martín Ardohain, que hizo campaña diciendo que Javier Milei era un «salto al vacío», está convertido hoy en un soldado del presidente de La Libertad Avanza. Así lo demostró en su discurso en el Congreso, donde le hizo de escudero a Milei, aunque en su intervención no formuló ningún argumento en favor de la Ley Ómnibus.

Sí se dedicó a poner en el tapete asuntos de la provincia, incluyendo cuestionamientos al gobernador Sergio Ziliotto. Y chicaneó a la oposición peronista y de izquierda: «Hace 40 días que está gobernando un presidente, y se olvidan de los 4 años anteriores», cuestionó.

Se hizo el pícaron con una ironía: «Escuché a diputados a los gritos, que rayaban lo ridículo en una situación inversamente proporcional a los votos que han sacado». Ardohain es diputado nacional gracias a que en La Pampa La Libertad Avanza no puso candidatos, sino no hubiera logrado la banca.

«Vivimos momentos muy dolorosos, todos los diputados coincidimos en el análisis, pero lo ha hecho sobre todo la gente, el pueblo», apuntó en su discurso.

Añadió, siempre desde el antiperonismo: «Quieren representar al pueblo, se llenan la boca con el pueblo trabajador, pero no los votó, a pesar del apriete de los gobernadores, de intendentes, del Plan Platita y la extorsión, les dijo que no y le dio la oportunidad a una persona nueva que muchos creíamos que no llegaba porque no tenía la estructura o la fortaleza».

«Hoy tiene la oportunidad de hacer el cambio que Argentina se merece, queremos ser parte. Pero hay quienes siempre ponen palos en la rueda», lamentó.

Después acusó: «Con tristeza veo a legisladores convocando marchas, poniendo en riesgo a millones de argentinos que están en situación muy vulnerable. ¿A marchar para qué? Si tienen representación acá. Que los defiendan acá como corresponde. Los exponen a situaciones terribles y después lamentamos todos. Ponemos en riesgo familias, gobernabilidad, la convivencia».

Ardohain apuntó, casi como si estuviera en la Legislatura pampeana y no en el Congreso Nacional, que «como representante del interior he luchado por la baja de impuestos y de retenciones, defendiendo las economías regionales. Voy a seguir luchando por la eliminación del SIRCREB, que es un tema que no quieten tratar en La Pampa más allá de su ilegalidad. No estoy de acuerdo con el gobernador cuando sigue nombrando funcionarios en la Provincia. Hoy se opone a Milei, pero nuestro gobernador estuvo de acuerdo con Alberto Fernández en cerrar las exportaciones de carne. Con Alberto sí, con Milei no».

«Apuesto a este país, a que la ley salga. La ley va a salir y Argentina se va a poner de bien para todos los argentinos de bien que la queremos ver representada en el mundo», completó.