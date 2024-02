El diputado del Frejupa, Martín Balsa, salió a fustigar al legislador nacional macrista Martín Ardohain y aseguró que desde esa fuerza “votaron para quitarle a La Pampa el beneficio de la zona fría para el gas, le dieron superpoderes a un presidente que quiere fundir a la provincia y no le ha girado un solo peso desde que asumió, porque gobiernan con Milei”.

“Que no se hagan los sotas, que en La Pampa nos conocemos todos. Milei no estaría donde está si ellos no lo hubieran apoyado en el ballotage, así que háganse responsables. Y este gobierno es más de ellos que de Milei, porque sus principales figuras vienen del macrismo: Caputo, Bullrich, ¿son libertarios ahora?”, cuestionó Balsa.

El legislador piquense se preguntó, además, “¿cuántas otras cosas le hubieran votado si la Ley Ómnibus hubiera seguido su trámite en el Congreso? ¿Cómo le explican a los pampeanos que también estaban dispuestos a apoyar que no existieran más lo beneficios para los jubilados patagónicos? ¿Cómo le explican que votaron a favor de quitarnos los beneficios de la zona petrolera que hacen que tengamos la nafta un 25 por ciento más barata?”.

En un comunicado de prensa, Balsa añadió: “Que no diga Ardohain que lo hizo por el país, porque eso no se lo cree nadie, lo hizo porque se lo ordenó su jefe político, Mauricio Macri, y eso para él y para Martín Maquieyra vale más que la defensa de los derechos de La Pampa. Ya lo demostraron en más de una ocasión”.

El legislador provincial lamentó que “desde su posición acomodada, Ardohain hable de ‘bolsillos de payasos’ y le pida a la gente que elija si quiere irse de vacaciones o quiere ir al supermercado. Cuando la realidad es que, con esta inflación descontrolada, que el propio gobierno fomenta con su megadevaluación y con su liberación total de los precios de todo, la gente está eligiendo, en muchos casos, si va a comer o si va a comprar medicamentos, si va a comer o si se va a poder comprar ropa, si va a comer o si le puede cambiar las zapatillas viejas a los pibes. Es muy dramático lo que está pasando, como para que este señor venga y diga: ¡ajústense, no pueden seguir así! Mientras el presidente le sigue regalando todos los días a las grandes empresas la oportunidad de hacer lo que se les canta con los precios de todo: de los medicamentos, de la comida, de los combustibles”.