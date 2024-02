Boca sigue sin poder ganar en el arranque de la Era Diego Martínez. Este jueves, si bien tuvo un momento de asedio al rival, no supo liquidar el pleito, desaprovechó muchas oportunidades y terminó empatando 1-1 con Sarmiento de JUnín, en el Nuevo Gasómetro, por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional.

Al menos cuatro de esas situaciones de gol claras estuvieron en los pies del delantero Edinson Cavani, quien continúa ampliando su sequía en el club, al ritmo de los mano a mano desperdiciados. Luego de el más insólito, el futbolista pidió el cambio y se retiró tocándose el muslo. Sin embargo, al parecer Diego Martínez lo reemplazó sin saber que había pedido el cambio, o al menos eso reconoció en conferencia de prensa.

Qué dijo Diego Martínez sobre los goles que erró Cavani

Diego Martínez Cavani

Consultado sobre cómo se encuentra desde lo físico y que sucede con su falta de gol, el DT afirmó: «No pidió el cambio Edi. Estaba con el cansancio lógico y un desgaste realmente muy importante que hizo durante todo el partido que jugó. Tiene una jerarquía impresionante. Nosotros estamos encantados de poder trabajar con él. A los delanteros cuando están pasando por un momento en el que no pueden convertir, no se lo voy a explicar a él, pero es mantener la calma».

La aclaración llama la atención si se considera que el propio delantero fue quién sugirió su cambio, lo cual fue captado por las cámaras de la transmisión oficial. De hecho, se retiró tomándose la pierna y fue asistido con hielo.

«Peor sería que no tenga esas situaciones. Lo más importante es que un delantero se pueda generar las situaciones, y las carreras que hace y los desmarques son espectaculares. Me preocuparía más y supongo que a él también, no tener esas situaciones. Será cuestión de tiempo que cuando entre una pelota van a entrar muchas más», reflexionó.

Finalmente, Martínez cerró sobre Cavani: «Es un profesional y uno de nuestros líderes del día a día. Estamos muy confiados de que además de todo lo que nos da desde el juego y dentro del campo, va a poder hacer lo que más le gusta que es anotar goles».