Científicamente, la Tierra tarda 365.256 días en completar una vuelta alrededor del Sol. Cada cuatro año, se añade un día más al calendario para poder sincronizar el año solar con el año cronológico.

Esta particularidad ocurre porque en la mayoría del mundo se utiliza el calendario gregoriano. Esta forma de medir el tiempo se estableció en 1582 por el Papa Gregorio XIII por su eficacia, ya que permite que se alineen las fechas astronómicas con las cronológicas. De esta forma, se pueden mantener fijas las fechas en que ocurren los solsticios, equinoccios y demás fenómenos.

Cuándo festejan los nacidos el 29 de febrero los años que no son bisiestos

La particularidad de nacer el 29 de febrero se da en uno de 1.461 casos. Se trata de los “niños bisiestos”, que esperan cada cuatro años este día tan particular con muchas ansias.

Miriam Iraola nació el 29 de febrero de 1972 a las 7:45, y como en ese tiempo no se podía anotar a los niños esa misma fecha, ella fue anotada el 1° de marzo. “Siempre los festejo en marzo, pero cuando es años bisiesto lo festejo los dos días. Y si fuera por mi lo festejo el 28, 29 de febrero y 1° de marzo”, contó a C5N.com.

De igual modo, su ilusión es que en su documento figure la fecha de su nacimiento correcto, tal como lo tienen varios. “Estuve averiguando con un abogado porque yo quiero que me anoten en el DNI como hacen actualmente con todos los que nacieron ese día y que me anoten el 29”, reveló.

Entusiasmada por su nuevo aniversario, Miriam está organizando un festejo en La Plata donde es oriunda para que todos los nacidos esa fecha se acerquen a celebrar un año más de vida. “El grupo lo organicé para que nos juntemos el 29 a las 14 en Plaza Moreno, en La Plata. La idea es que nos juntemos en una reunión. Como yo bailo country, el grupo de baile va a venir a festejar. La idea es celebrar como corresponde. Cada cuatro años hay que tirar la casa por la ventana”, describió.

Por otra parte, Mikaela Noguera sí está anotada el 29 de febrero y este 2024 festejará su quinto año bisiesto. “Cuando no es bisiesto lo festejo el 1° de marzo, más que nada porque siempre me lo festejaron ese día, ya que mi mamá dice que festejar el cumple un día antes trae mala suerte”, confesó risueña en diálogo a este medio.

“Mis papás siempre supieron que iba a nacer el 29, nací al mediodía, por parto natural. Así que mi mamá dijo ‘por qué la voy a anotar otro día si ella decidió nacer éste’”, relató y recordó que siempre le preguntan cuándo años tengo: “No me creen que nací ese día, se piensan que estoy bromeando. Incluso a veces me dicen ‘que mal que nacieras un 29 de febrero’ pero yo no le veo la parte negativa. Cuando no hay 29 en el calendario puedo festejarlo el 28 de febrero y 1° de marzo”, aseguró.

Mientras que Franco Patiño, de Córdoba, tuvo una coincidencia que no es común, pero según él es “un regalo de Dios”: nació un 29 de febrero, al igual que su padre. “Estoy anotado el 29 de febrero, pero cuando no cae, la gente me saluda los dos días, el 28 y 1º de marzo. Cuando es 29 trato de festejarlo a lo grande”, aseguró.

“Mi papá estaba feliz cuando se enteró que iba a nacer ese día porque él también cumplía conmigo el 29 de febrero. Falleció en 2007. La celebración que más tengo presente fue cuando mi papá cumplió sus ‘15’ años. Le pusimos un vestido y bailé el vals con él”, destacó.