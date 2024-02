El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes un alerta amarillo por calor extremo para una amplia región de La Pampa y el suroeste de la provincia de Buenos Aires.

El alerta abarca a los departamentos pampeanos de Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán como así también Caleu Caleu y Hucal, y Curacó y Lihué Calel.

A su vez, incluye a los departamentos Chalileo, Limay Mahuida y Loventué.

En tanto, el mismo alerta abarca a la zona suroeste de la provincia de Buenos Aires.

NIVELES.

De acuerdo con el SMN, el nivel rojo indica que los efectos en la salud pueden ser alto a extremos y muy peligroso para la salud ya que puede perjudicar a todas las personas inclusive a las saludables.

A su vez, el alerta de nivel naranja tiene un efecto moderado a alto en la salud y puede ser muy peligroso especialmente para los grupos de riesgo.

El nivel amarillo tiene un efecto leve a moderado en la salud y puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

RECOMENDACIONES.

Ante esta situación climática, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer una serie de recomendaciones a la población afectada por este alerta de calor extremo.

Las recomendaciones son las siguientes:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.