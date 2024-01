“A Luka no le va a pesar estar en Boca. Él ya le dio el okey. Si arreglan las condiciones, seguro va a ser jugador de Boca. Es firme la posibilidad de que Luka juegue en Boca Luka es bueno, tiene cosas importantes. Los jugadores diferentes son los que juegan de punta. Tiene buena pegada y técnica. Tiene cosas de Messi. Si tiene la suerte de venir, no le va a causar peso. Me encantaría que venga para tenerlo más cerca»

Las estadísticas de Luka Romero en la temporada 2023/2024

Fuente: Sofascore.

Quién es Luka Romero, la joya argentina que podría llegar a Boca

, dijo José «Pepe» Romero, exDT y abuelo.

Luka Romero Bezzana nació en la ciudad mexicana de Durango y es hijo de Diego, exfutbolista de Quilmes que pasó por México, Eslovenia y Ecuador. El juvenil, que adoptó desde temprano la ciudadanía argentina, debutó en el Mallorca de España, donde hizo las divisiones formativas. Luego, pasó a Lazio de Italia.

El joven representó a la Selección Argentina Sub-15 en el Sudamericano de la categoría en la edición 2019. También participó del Mundial Sub-20, que se jugó en la Argentina, en donde el equipo del DT Javier Mascherano resultó eliminado en octavos de final (2023).