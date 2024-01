Milei intentó responderle con dureza a Kicillof, pero era una cuenta fake

«Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos», sostuvo el Presidente.

«A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF. Tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia», agregó.

Milei concluyó que, «por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema. Saludos, JM. Viva la libertad carajo», finalizó.

Ante la catarata de mensajes de sus seguidores advirtiéndole que se trataba de un usuario falso, el Presidente se vio obligado a corregirse menos de 10 minutos después del mensaje original. Volvió a compartir su posteo, etiquetó al verdadero Kicillof y explicó: «Se lo remito para que esté al tanto, Gobernador».