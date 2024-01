Al mismo tiempo en el que miles de personas se movilizaban por las calles de distintas ciudades del país en repudio a las políticas libertarias, el ministro de Economía, Luis Caputo, amenazó a los gobernadores para que acompañen la “ley ómnibus” y prometió más ajuste.

“Es una amenaza directa a los gobernadores para que ordenen a sus diputados, es una votación que tal vez les está costando y esto se inscribe en una mecánica y dinámica que tiene este gobierno desde el primer día”, afirmó la diputada nacional por La Pampa, Varinia Marín (Unión por la Patria).

En diálogo con LA ARENA, agregó: “No olvidemos que ya el propio Presidente acusó a los diputados de coimeros, que eran idiotas útiles, todo el tiempo tratando de forzar un número que evidentemente no consiguen”, en referencia al DNU y la “ley ómnibus”.

Siguiendo esa línea, “Lichy” Marín recordó que el Presidente de la Cámara de Diputados “no cita” para tratar en la Comisión Bicameral el decreto, por lo que “ahora los senadores pidieron una sesión especial para el 1º de febrero para tratar el DNU” aunque advirtió: “Creo que ahí tenemos los números para rechazarlo”.

Marín también se refirió al escándalo que trascendió sobre los dictámenes de la “ley ómnibus” que siguió reescribiéndose horas después de haber sido votado en plenario de comisiones de Diputados, una situación que amenaza con llevarse puesta la sanción de la ley clave para Milei.

“Es un gran nivel de improvisación, no solo por las idas y vueltas con los dictámenes, hay desprolijidad también en la comunicación a los diputados. Nuestro dictamen es muy claro, vamos por el rechazo. En cambio ellos hicieron varios dictámenes, el de mayoría tampoco estamos tan seguros de que lo hayan alcanzado porque supimos que hubo discusiones entre diputados que lo firmaron en blanco y luego se enteraron que no estaban las modificaciones que pidieron. Pero bueno, esto inscribe en una lógica de todo este gobierno que es la amenaza y si no, no me dejan gobernar”, señaló.

Siguiendo en esa línea, manifestó que ante el debate “la primera reacción del gobierno es que no los dejan gobernar, y en realidad no: no queremos dejar gobernar de esta manera. En la Cámara vivimos esta situación con bastante angustia y preocupación porque no hay ni siquiera una dinámica normal, 48 horas antes te notifican que tenés una reunión de comisión o una sesión, todo es por los medios, por Twitter, absolutamente desprolijo”.