Intentan controlar un voraz incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces

En el marco del despliegue de aeronaves que se realizó en la región patagónica en plena temporada alta de incendios forestales, participaron en las tareas de control un helicóptero Bell 407 y un Bell 412 -aptos para el trabajo con helibalde y el traslado del personal a zonas de difícil acceso-, y dos aviones turbohélices AT-802 con tres mil litros de capacidad de descarga de agua.

“El informe de parques indica que es intencional, es una zona donde no transita gente, se originaron dos focos y todo indica que sería intencional este incendio, esperemos no tener más incendios porque hace 60 días que no cae una gota de agua en la zona y estamos atentos a cómo continúa esto”, explicó el subsecretario de Protección Civil de Chubut Eduardo Pérez, en diálogo con FM del Lago Esquel.