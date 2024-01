Una concejala de la Unión Vecinalista Achense se tomó licencia y todas las suplentes de la lista renunciaron a cubrir ese cargo, para que asumiera el secretario del bloque. Para la UCR, la maniobra fue «una estafa al electorado».

Este martes, asumió como concejal de la Unión Vecinalista Achense (UVA), Brian Zappa, en reemplazo de Sonia Olmos, quien pidió licencia. Por la Ley de Paridad de género, debía asumir la siguiente mujer en la lista, pero todas las mujeres del partido renunciaron a cubrir ese cargo, para que la reemplazar un hombre.

«Como mujeres representantes de la Unión Vecinalista Achense, vicepresidenta y secretaria, y las electas concejales titulares y suplentes en las elecciones 2023, queremos expresar fehacientemente que no estamos dispuestas a cubrir el cargo vacante de la Concejal Sonia Olmos, quien solicitó licencia sin goce de haberes encuadradas en la Ley Orgánica Municipal», indicaron las vecinalistas en un comunicado.

La aclaración se hace luego que surgiera, en el seno del Concejo Deliberante, una versión que indicaba que las mujeres fueron obligadas a renunciar para que asumiera Zappa, quien era secretario del bloque.

«No estamos dispuestas al destrato y a la violencia institucional que allí se ejerce», agregaron las mujeres en referencia al Concejo Deliberante. «Este partido repudia enérgicamente las falsas suposiciones sobre las decisiones personales de cada una, expresadas en algunos medios», añadieron.

El comunicado lleva la firma de la presidenta del partido, Adriana Domínguez, la vice Mariangeles Lucero Arrese y las seis concejales suplentes: Maria Virginia Poblet,

Nancy de los Angeles Hirtz, Paola Maria José Arribilliga, Marcela Alejandra Linaza, Silvia Beatriz Navarro y Brenda Leticia Ibarra.

Y concluyeron que la medida tomada «te una decisión unánime y no existió ningún tipo de presión partidaria para tal fin».

Estafa

El presidente de la UCR La Pampa, el achense Federico Guidugli, afirmó que la maniobra del partido vecinal de Acha fue «una estafa al electorado».

Guidugli, quien fue secretario de Gobierno de General Acha en el período pasado, y continúa vinculado a la gestión del intendente Abel Sabarots. afirmó que «esta maniobra lo único que hace es estafar no solamente a las mujeres que pretenden y quieren participar en política, sino estafaron al electorado que los eligió como una opción alternativa, tanto a Juntos por el Cambio como al peronismo».

Sostuvo además que, «dentro de la plataforma de la UVA, yo me acuerdo que había una parte importante con respecto a potenciar el derecho de las mujeres, a la participación ciudadana de las mujeres, y por eso digo que es una estafa. Porque mintieron, no solamente en campaña, sino también con los hechos. Lo que decían no era lo que pensaban. Y a la vista está, con todas estas acciones y maniobras, de lo que en realidad pretenden, que es simplemente ocupar cargos».

El dirigente radical calificó las candidaturas como «testimoniales» y consideró que «a 40 años de democracia, esto es un retroceso y no es un buen ejemplo para los que pretendemos ocupar algún espacio político para cambiar la realidad de la gente. Todo lo contrario, son malos ejemplos de cara a la sociedad de lo que debería ser la participación en la política».

Cabe recordar que la medida adoptada por la UVA también generó el rechazo de la diputada del Frejupa, Liliana Robledo. Quien calificó la medida como «una barbaridad. Espero que recapaciten y no sea así. Recuerdo cuando nos preguntaban para qué queríamos una ley de paridad, justamente para terminar con estos avasallamientos y garantizar la representación al menos en los ámbitos legislativos».