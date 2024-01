Escándalo en la comisión de Asuntos Constitucionales: Unión por la Patria denunció que «le robaron» dos representaciones

Vanesa Siley.

En tal sentido, aseveró: «Nadie se puede ofender por eso ni cronometrar el funcionamiento de una reunión. Todos los que integramos acá sabemos que la Constitución dice que las formas hacen al fondo cuando se trata de las instituciones democráticas y las formas que están teniendo acá hacen al fondo porque pretenden…». En ese momento, se le cortó el micrófono y lo mismo ocurrió con otros legisladores luego.

Ante esta situación, se dirigió al secretario de la comisión. «No me corte la palabra. Me está cortando la palabra sistemáticamente. Esto no puede ser así y usted lo sabe muy bien», enfatizó.

«Cuando se trata de la constitución de los miembros de una comisión, se trata de la representación del pueblo. En las elecciones de octubre Unión por la Patria salió primera. No es una discusión de cargos, sino de soberanía y de representación. Estamos en una comisión violando la elección popular de octubre. A consecuencia de eso, lo que va a traer es la aprobación de una legislación que daña la voluntad popular de octubre», recordó sobre los resultados de los comicios de octubre de 2023.

Por su parte, Agustina Propato, de Unión por la Patria, se sumó a los reclamos por una irregularidad sobre la designación de autoridades: «Entristece muchísimo esta situación. Lo que estamos votando y convalidando es que lamentablemente nos robaron dos representaciones en esta comisión».

Se conformó la comisión de Legislación General

En tanto, en otra de las reuniones en las que hubo roces, aunque algo menos de tensión con respecto a Asuntos Constitucionales, también se conformó la comisión de Legislación General, cuyo presidente será el diputado nacional de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni.

En tal sentido, Carla Carrizo, de la Unión Cívica Radical (UCR) será la vicepresidenta primera y la segunda se reservó para Unión por la Patria.

Con respecto a las secretarías, la primera la ocupará María Florencia de Sensi (PRO), la segunda Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), la tercera quedó vacante y Unión por la Patria la tendrá que designar, y la cuarta Agustín Domingo, de Innovación Federal.