El Servicio Meteorológico Nacional informó un alerta amarillo por tormentas para La Pampa y otras provincias cercanas. La información fue difundida este domingo a las 6:02 hs.

El organismo oficial del clima detalló que los departamentos Chical Có, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó y Lihuel Calel, ubicados en el oeste de la provincia de La Pampa, se verán afectados por tormentas durante la tarde y noche de hoy domingo. La alerta también rige para el todo el oeste y parte del centro de la provincia de San Juan, para el sur de Mendoza, para el este de Neuquén, para casi la totalidad del territorio de Río Negro y para parte del centro y este de la provincia de Chubut.

En ese sentido, el SMN comunicó que el área será afectada por tormentas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y de manera local, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y principalmente ráfagas intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El nivel amarillo significa que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo cual las autoridades aconsejan a la población que se mantenga informada sobre el desarrollo del evento climático.

Recomendaciones.

Desde el sitio oficial del servicio informaron las recomendaciones para el alerta amarillo.

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades.Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.