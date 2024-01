El jinete pampeano Alfredo Ernesto «Tato» Ramos volvió a sumar puntos con su monta y ahora es unos de los protagonistas en su categoría gurupa sureña. Quedó en segundo lugar a unos pocos puntos del puntero de la general en esa modalidad.

Carlos Reale, que compite en bastos con encimera, fue el pampeano que más puntaje obtuvo en la noche del miércoles. Montó a la yegua La Comadreja y obtuvo 3,33 puntos, Tiene un acumulado de 14,33 puntos y sigue en la 18a. posición en la general.

El otro bicampeón pampeano, Alejandro Cruz Ramos (su último título fue en el año 2022) no pudo sumar en crina limpia. Perdió la pulseada con La Bataraza. Ahora está 12° en su categoría, con 18,33 puntos. No pudo aprovechar que el puntero, el sanjuanino Axel Sadovares Palma no sumó y sigue arriba con 29,66 puntos.

En esta categoría se vivió la historia del día. El tucumano Eduardo Emanuel Navarro, suplente en su delegación, asumió la monta de El Cientodiez al que venció en una tremenda jineteada. Navarro sumó 9,33 puntos, uno de los más altos otorgados en esta edición y el caballo obtuvo 7 puntos por su actuación. Este puntaje solo fue superado por un caballo en toda la jornada.

La delegación de La Pampa suma 57,65 puntos y marcha en 9 lugar entre las 25 representaciones. Primera está la delegación de Córdoba (89), seguida por Buenos Aires (82) y más alejada, la de Jesús María (69).