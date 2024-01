La Pampa tiene 12 áreas protegidas que abarcan unas 200 mil hectáreas. El objetivo es que haya un guardaparque por área. Se reglamentaron los requisitos para ingresar al cuerpo.

El gobernador Sergio Ziliotto reglamentó la ley que creó el Cuerpo de Guardaparques de La Pampa. La ley contempla un escalafón y ramas. «El cuerpo de guardaparques estará conformado por las siguentes ramas: Intendencia, Guardarques y Personal de Apoyo. Hay también una Jefatura del Cuerpo de Guardaparques. Existen dos clases de guardaparques, de carrera y baqueano. El de carrera es «aquel profesional que posea título universitario específico para el desarrollo de funciones encomedandas». El baqueano es «aquella persona que sea poblador o nativo local y que posea amplios y probados conocimientos sobre la geografía, recursos naturales y culturales del Area Protegida y de la zona adyacente».

Los guardaparques serán «responsable del monitoreo, control y vigilancia del Sistema Provincial de Areas Protegidas y tendrá a su cargo el cumplimiento dela presente Ley, su decreto reglamentario y la normativa y disposiciones aplicables en la materia», detalla la ley.

La reglamentación, a partir del decreto 4439 del 4 de octubre pasado y que se publicó en el Boletín Oficial de este viernes, hace hincapié en los requisitos para ingresar como «personal de apoyo» y regula los concursos.

Son requisitos para el ingreso del personal de apoyo, los siguientes: a) Ser argentino o naturalizado; b) Ganar el concurso de antecedentes y oposición; c) Ser mayor de 18 años; d) Presentar el certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia; e) Presentar certificado de buena salud y psicológico; f) Poseer carnet de conducción; g) Saber nadar; h) Saber andar a caballo; i) Poseer conocimiento de computación; j) No estar comprendido en las incompatibilidades establecidas por el Estatuto del Empleado Público. k) Cualquier otro requisito que la Subsecretaría de Ambiente considere a los fines de cumplir con las tareas.

Se reglamentaron también los concursos para ingresar al cuerpo de guardaparques. «Los concursos serán de antecedentes y oposición, esta última de corresponder», precisa el artículo 3.

Los concursos se clasificarán en: a) Internos: Destinados a los agentes comprendidos en la Ley N° 3463; b) Cerrados: Destinados a los agentes comprendidos en el ámbito de la Ley Nº 643 y la Ley N° 3463; y c) Abiertos: Destinados a los postulantes en general, pertenezcan o no a la Administración Pública Provincial. Se llamará a concursos abiertos cuando no se hubieran podido cubrir vacantes mediante concursos cerrados o internos.

El articulo 10, reglamenta las «pruebas de oposición: serán teóricas o prácticas o teórico-prácticas. Los exámenes teóricos serán escritos y también los prácticos cuando ello fuera posible y versarán sobre los siguientes aspectos generales, que tengan relación con la especialidad del cargo a proveer y graduados en función de la categoría: a) Derecho constitucional y administrativo o disposiciones legales y reglamentarias específicas de aplicación en el ejercicio del cargo; b) Ley de Ministerios; organización y funciones de la jurisdicción respectiva. c) organización y funciones de la repartición o dependencia a que corresponde la vacante a cubrir; y d) manejo de máquina, vehículos, herramientas, instrumentos, equipos y resolución de problemas prácticos».